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【美股焦點】輝瑞與美國簽新冠肺炎疫苗協議　若研發成功美國買1億劑疫苗

即市財經 19:35 2020/07/22

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該疫苗由德國生物技術公司BioNTech及美國輝瑞公司共同開發。

據外電報道指，美國政府與輝瑞（Pfizer，美：PFE）達新冠肺炎疫苗協議，若輝瑞疫苗經實證後使用在人類身上證明安全、有效，美國政府將向輝瑞購買1億劑新冠肺炎疫苗，作價19.5億美元（約152億港元），並在美國生產及交付。

報道續指，美國衛生與公共服務部（HHS）指，根據協議，美國最多獲得5億劑。該疫苗由德國生物技術公司BioNTech及美國輝瑞公司共同開發。

受利好消息影響，輝瑞股價在盤前交易中上漲逾4%；BioNTech股價升逾6%。

美國衛生及公共服務部表示，若該疫苗於第三期大型試驗中證明是安全有效的，並獲得緊急授權或許可，輝瑞將開始按照政府的指示向美國各地分發疫苗。

美國衛生及公共服務部表示，該疫苗將免費提供給美國人。

美國衛生及公共服務部秘書Alex Azar聲明表示，美國透過「曲速行動」（Operation Warp Speed）提供疫苗開發和量産的補貼機制，目前正在組裝疫苗組合，以增加美國人最快在今年年底前至少有一劑安全、有效的疫苗。

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