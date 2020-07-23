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【外賣商機】東港城抗疫餐飲優惠　外賣自取及堂食著數折上折

商業 08:00 2020/07/23

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東港城提供圖片

本港疫情持續，面對最新的防疫措施，新地旗下東港城商場將推出多款餐飲及購物優惠，更加推全日外賣自取立減優惠。

【外賣商機】新地12商場齊推外賣自取優惠　近200間食肆低至6折

由7月24日起，The Point by SHKP會員可憑會員積分免費換領餐飲券，憑低至100積分即可換領$10外賣自取東港城餐飲券；200積分即可換領$20，憑券惠顧外賣自取可立即享受折扣，優惠亦可與餐飲商戶優惠同時使用，尊享折上折美食著數。
 
此外，午市及晚市同樣享有優惠，The Point by SHKP會員即日起至8月16日於午市時段以堂食及外賣自取惠顧場內餐飲商戶，或於晚市惠顧外賣自取，只要消費滿$100即可換領$20東港城餐飲贈券；消費滿$200更可獲$50東港城餐飲購物贈券，回贈率高達25%。

東港城提供圖片


另外，疫情下不少人都展開自煮生活。東港城特意加推「Cooking Fun購物優惠」，由7月25日至8月16日，於東港城入手廚具家電，同時於超市及百貨購物合共滿$1,000，即可免費換領$100東港城餐飲購物贈券。

【疫市營商】信和商場加強O2O推廣　應對疫情影響

【外賣商機】信和商場外賣優惠低至48折　同區免運費兼送$20美食券

責任編輯：蘇穎琪

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