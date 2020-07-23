【網上熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？

買樓是人生大事，裝修亦然，裝修一間屋涉及無數個決定，稍有差池的話，少則看不順眼，大則隨時天天都受到困擾，有人在「家居裝修分享谷」群組中發問，裝修中最令大家感到後悔的事情，樓主率先分享指當初廚房洗碗盤無去買「靚嘢」，草草地用了裝修師公司包的普通牌子，結果現時洗碗盤已經有些生銹。

網民分享十件裝修最令人後悔的事 ：

1.「懶靚」裝了一幅大玻璃窗和燈槽，很難清潔

2.「懶靚」買黑色龍頭，「甩色唔襟新、唔容易清潔，好容易有白色漬係表面，始終係銀色電鍍嘅襟新」

3. 洗碗盤放在角位猶如擺錯位，離水喉太遠，洗碗會腰痛，「用左一年，準備拆左佢再整過」

4. 洗碗盤太小，水花四濺，愈用愈辛苦，「如果買孖盤或者大單，會好好多」

5. 用錯師傅信錯人，裝修爛尾收場

6. 無做入屋濾水器，「幾十年樓，而家成日覺得啲來水好鬼污糟」

7. 無預來去水裝洗碗機，「搞到明明好鍾意煮飯，但為左唔想洗而叫外賣」

8. 樓底矮但裝風扇燈，「好舒服但成日要提醒唔好舉高手」

9. 位置高低無想清楚，廁所洗手盤電掣位太低，「無預到要擺毛巾架」；廚櫃太高，「做到87cm高，次次煮飯手酸，身高得158cm」

10. 鋪好磗幾日，用洗石水洗花左，「要稀釋...但之前教我果個無講」

裝修爛尾收場是不少人的惡夢，所以說裝修真的是危機四伏，業主們還是多做功課自己了解更多吧！