  • 30°C
香港時間 : 2020722日 (三) 20:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中國數碼經濟轉攻「高質量」　疫情成重要催化劑

科技 20:45 2020/07/22

分享：

數碼化解決方案供應商H3C今發表《中國城市數碼經濟指數白皮書（2020）》，稱中國區域性數碼經濟將呈現「4+N」新格局，包括粵港澳大灣區等多個城市，會支撐內地經濟走向「高質量」。

數碼化解決方案供應商H3C今發表《中國城市數碼經濟指數白皮書（2020）》，稱數碼經濟已成為縣域範圍產業群發展、行業技術突破以及業務應用創新的主要驅動力。而區域性數碼經濟將呈現「4+N」新格局，包括粵港澳大灣區等多個城市，會支撐中國經濟走向「高質量」。
 
白皮書指，隨著中國經濟由高速增長轉向高質量發展，中國城市數碼經濟發展正逐步形成「以縣域為基本單元，以優勢縣域帶動城市，以核心城市輻射區域，重點區域引領全國」的整體形勢。料疫情後，將加快實體經濟與數碼經濟的融合。

報告因而歸納出5大重點。第一，新型基礎設施建設的投資，正湧向數碼經濟。新基建在5G、大數據中心、人工智能、工業互聯網等領域的相關投資，將直接推動數碼經濟增長，並帶動產業鏈上下的快速發展，開啟新一輪經濟週期。

其次，相比去年，數碼經濟於一二線城市的發展勢頭強勁，新一線城市數量增長31.8%，而二線城市數量增長更達32.7%，反映中國城市的數碼經濟，已成大趨勢。

【押重印度】Google宣布投資100億美元　看好印度數碼經濟

【數碼營商】永明金融新部門　「敏捷管理」加快產品開發

大灣區等組「4+N」　支撐高質量經濟

白皮書又觀察到，數據感知能力及要素價值的重要性漸上升，預測80%以上的城市，會建立統一政務雲，融合新興技術與管理，提升及加強數據感知能力。

第四，區域性數碼經濟將呈現「4+N」新格局，支撐中國經濟走向高質量發展，亦是各項政策和改革推進的重點。所謂「4+N」，是指由粵港澳大灣區、京津冀地區、長三角城市群和成渝城市群4大區域，以及10多個數碼化熱點區域構成。

最後白皮書表示，目前數碼經濟越發達的城市，在新型冠狀病毒肺炎疫情防控和善後處理工作中表現越突出。研究稱，疫情對數碼經濟的影響，主要體現在數據基礎設施、城市服務、城市管理、產業融合等4方面。預料在疫情過後，實體經濟將加快與數碼經濟的融合。

該白皮書鎖定113個城市研究樣本，其中涵蓋京津冀、長三角地區、粵港澳大灣區和成渝地區等4大重點區域、148個城市及100個縣域，形成「重點區域-核心城市-優勢縣域」三位一體的立體研究體系。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

【疫市營商】港企疫情大幅應用新興科技　商界領袖籲加快數碼轉型
2020/07/17
【疫市營商】港企疫情大幅應用新興科技　商界領袖籲加快數碼轉型
宏利投資管理「疫」流而上 多元化數碼平台全面應對理財需求
2020/07/15
宏利投資管理「疫」流而上 多元化數碼平台全面應對理財需求
【數碼轉型】施耐德電氣推開放式API　簡化邊緣管理
2020/07/10
【數碼轉型】施耐德電氣推開放式API　簡化邊緣管理
【數碼轉型】法律界採創新科技　省時減成本
2020/07/09
【數碼轉型】法律界採創新科技　省時減成本
數碼轉型 疫情 經濟 人工智能 5G 大灣區 冠狀病毒 新冠肺炎 大數據 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【加密貨幣】韓國將向加密貨幣收益徵稅　超額即繳納20%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網絡安全】木馬病毒進駐Android　系統更新通知或藏陷阱
【網絡安全】木馬病毒進駐Android　系統更新通知或藏陷阱
首次面世　LCD屏幕支援多點觸控屏下指紋辨識
首次面世　LCD屏幕支援多點觸控屏下指紋辨識
郭明錤：2020年新款iPad Air規格升級　售價較上一代低
郭明錤：2020年新款iPad Air規格升級　售價較上一代低
三星手機業務主管率先爆　下月發布會帶來五款新裝置
三星手機業務主管率先爆　下月發布會帶來五款新裝置
美市場調查機構讚iPhone SE　成功吸引果粉換機
美市場調查機構讚iPhone SE　成功吸引果粉換機
【在家工作】勿忘基本開會禮儀　Zoom分享線上會議貼士
【在家工作】勿忘基本開會禮儀　Zoom分享線上會議貼士