中國數碼經濟轉攻「高質量」　疫情成重要催化劑

▲ 數碼化解決方案供應商H3C今發表《中國城市數碼經濟指數白皮書（2020）》，稱中國區域性數碼經濟將呈現「4+N」新格局，包括粵港澳大灣區等多個城市，會支撐內地經濟走向「高質量」。

數碼化解決方案供應商H3C今發表《中國城市數碼經濟指數白皮書（2020）》，稱數碼經濟已成為縣域範圍產業群發展、行業技術突破以及業務應用創新的主要驅動力。而區域性數碼經濟將呈現「4+N」新格局，包括粵港澳大灣區等多個城市，會支撐中國經濟走向「高質量」。



白皮書指，隨著中國經濟由高速增長轉向高質量發展，中國城市數碼經濟發展正逐步形成「以縣域為基本單元，以優勢縣域帶動城市，以核心城市輻射區域，重點區域引領全國」的整體形勢。料疫情後，將加快實體經濟與數碼經濟的融合。

報告因而歸納出5大重點。第一，新型基礎設施建設的投資，正湧向數碼經濟。新基建在5G、大數據中心、人工智能、工業互聯網等領域的相關投資，將直接推動數碼經濟增長，並帶動產業鏈上下的快速發展，開啟新一輪經濟週期。

其次，相比去年，數碼經濟於一二線城市的發展勢頭強勁，新一線城市數量增長31.8%，而二線城市數量增長更達32.7%，反映中國城市的數碼經濟，已成大趨勢。

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大灣區等組「4+N」 支撐高質量經濟

白皮書又觀察到，數據感知能力及要素價值的重要性漸上升，預測80%以上的城市，會建立統一政務雲，融合新興技術與管理，提升及加強數據感知能力。

第四，區域性數碼經濟將呈現「4+N」新格局，支撐中國經濟走向高質量發展，亦是各項政策和改革推進的重點。所謂「4+N」，是指由粵港澳大灣區、京津冀地區、長三角城市群和成渝城市群4大區域，以及10多個數碼化熱點區域構成。

最後白皮書表示，目前數碼經濟越發達的城市，在新型冠狀病毒肺炎疫情防控和善後處理工作中表現越突出。研究稱，疫情對數碼經濟的影響，主要體現在數據基礎設施、城市服務、城市管理、產業融合等4方面。預料在疫情過後，實體經濟將加快與數碼經濟的融合。

該白皮書鎖定113個城市研究樣本，其中涵蓋京津冀、長三角地區、粵港澳大灣區和成渝地區等4大重點區域、148個城市及100個縣域，形成「重點區域-核心城市-優勢縣域」三位一體的立體研究體系。

責任編輯：姚慧儀