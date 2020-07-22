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【中美角力】美元續軟跌破95關 避險情緒未升温

即市財經 18:58 2020/07/22

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美國下令關閉中國駐休斯頓領事館，中國外交部高調宣稱作必要回應，地緣政局緊張升温，引發港股尾市及人民幣滙價齊急挫。惟美股指數期貨變動不大，以及美滙指數繼續尋底，在在均顯示國際投資者初步反應冷靜，避險情緒未見升温。

在中國外交部高調敦促美方撤回關閉休斯頓領事館決定，否則必將作出正當和必要反應後，港股尾市跌幅不斷擴大，恒指收市跌逾500點，以25057點全日低位收市。

離岸人民幣一度急跌逾400點子，低見7.0159，跌近0.6%；港滙變動不大，最多跌8點子，低見7.7515，繼續貼近強方兌換保證。

相關文章：【中美角力】中美外交衝突升級 在離岸人民幣雙雙貶破7關

外圍股滙市場同樣波瀾不驚，道指期貨微跌僅約100點。美元兌各主要貨幣繼續偏軟，美滙指數跌勢持續，一舉跌穿95關，暫低見94.958，為4個半月以來低位。

美元續軟，與過去每逢地緣政局緊張，資金流入美元、美債避險的情況不同，10年美債息於約0.59%低位徘徊，微降0.01%，資金湧向美債令價升息降情況未見出現。

相對中美關係緊張，歐盟7,500億歐元復甦基金達成協議才是頭等大事。市場預期歐洲經濟有望加快復甦步伐之餘，預期歐盟重債國違約風險急降，促使資金大舉流向意大利等歐盟重債國的國債，推動歐元滙率大升。

歐元兌每美元急升至1.1584，見2018年10月以來高位。歐元強勢下，美滙自然相對尋底，滙市對中美關係緊張暫時反應不大。

撰文：劉德斌

期貨 美股 香港股票 兌換保證 指數期貨 中國外交部 道瓊斯工業平均指數 歐盟

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