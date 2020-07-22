  • 31°C
香港時間 : 2020722日 (三) 19:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

泰國掀部長辭職潮 痛失「經濟政策沙皇」

環球政治 19:00 2020/07/22

分享：

新冠肺炎在泰國的疫情相對輕微，但外來旅客大減，經濟大受打擊，急需政府出招刺激。不過，泰國政府一周以來掀起辭職潮，多達６名部長請辭，包括財政部部長烏達瑪（Uttama Savanayana）和副總理頌奇（Somkid Jatusripitak），而後者被稱為「經濟政策沙皇」，勢將妨礙泰國疫後復甦。

【新冠肺炎】諾貝爾獎晚宴因疫情取消 64年來首次

【新冠肺炎】佩洛西斥特朗普不作為致疫情惡化 應叫「特朗普病毒」

除了上述兩人，勞工部部長乍都蒙空（Chatumongol Sonakul）、總理辦公室部長德萬（Tewan Liptapanlop）、大學教育研究科學與創新部長素威（Suwit Mesinsee）和能源部長頌提拉（Sontirat Sontijirawong）。

暫未知上述６個職位會由誰人接任，而總理巴育（Prayuth Chan-ocha）已經表示，將在下月內閣改組。由於執掌經濟政策的兩名主要官員離職，勢將延誤推動經濟政策，加上泰國今年經濟將面臨嚴重收縮，有分析師便擔心，事件可能擴及投資者信心。

雖然普遍辭職的官員均無交代原因，但包括烏達瑪等４名官員在辭任前，率先辭去執政黨的黨員職務，令外界質疑可能涉及黨內權鬥。

接下來的改組內閣，或許將加劇執政黨的內部鬥爭。而巴育據報有意從公營和私營機構招攬人材出任部長，可能進一步把鬥爭擴大至黨外。

【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享）

【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享）

責任編輯：方賢

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

辭職 經濟 巴育 泰國 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月22日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月22日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月22日 時間19:00）
【新冠疫苖】牛津及康希諾生物初報捷 一文看清副作用
【新冠疫苖】牛津及康希諾生物初報捷 一文看清副作用
【新冠疫苖】Moderna快速研發震驚市場 今熱捧不再
【新冠疫苖】Moderna快速研發震驚市場 今熱捧不再
北韓千萬人民無飯食 金正恩：食水龜充飢
北韓千萬人民無飯食 金正恩：食水龜充飢
【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽
【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽
英國90萬公務員加薪至少2% 政府答謝疫情間付出
英國90萬公務員加薪至少2% 政府答謝疫情間付出