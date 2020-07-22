泰國掀部長辭職潮 痛失「經濟政策沙皇」

新冠肺炎在泰國的疫情相對輕微，但外來旅客大減，經濟大受打擊，急需政府出招刺激。不過，泰國政府一周以來掀起辭職潮，多達６名部長請辭，包括財政部部長烏達瑪（Uttama Savanayana）和副總理頌奇（Somkid Jatusripitak），而後者被稱為「經濟政策沙皇」，勢將妨礙泰國疫後復甦。

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除了上述兩人，勞工部部長乍都蒙空（Chatumongol Sonakul）、總理辦公室部長德萬（Tewan Liptapanlop）、大學教育研究科學與創新部長素威（Suwit Mesinsee）和能源部長頌提拉（Sontirat Sontijirawong）。

暫未知上述６個職位會由誰人接任，而總理巴育（Prayuth Chan-ocha）已經表示，將在下月內閣改組。由於執掌經濟政策的兩名主要官員離職，勢將延誤推動經濟政策，加上泰國今年經濟將面臨嚴重收縮，有分析師便擔心，事件可能擴及投資者信心。

雖然普遍辭職的官員均無交代原因，但包括烏達瑪等４名官員在辭任前，率先辭去執政黨的黨員職務，令外界質疑可能涉及黨內權鬥。

接下來的改組內閣，或許將加劇執政黨的內部鬥爭。而巴育據報有意從公營和私營機構招攬人材出任部長，可能進一步把鬥爭擴大至黨外。

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責任編輯：方賢

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