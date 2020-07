【美國疫情】佩洛西斥特朗普不作為致疫情惡化 應叫「特朗普病毒」

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情仍然嚴峻,全國確診接近400萬宗,周二(21日)新增逾1000人死於新冠肺炎,創6月初以來的單日新高。總統特朗普再次舉行疫情記者會時,警告情況可能惡化;民主黨的眾議院議長佩洛西斥總統特朗普太遲轉軚,現在才發現錯誤,更直言「病毒應叫『特朗普病毒』」。

總統特朗普(Donald Trump)呼籲,如不能保持社交距離,應佩戴口罩,並指口罩有用;又促請年輕人,不要在人多的酒吧或其他迫滿人的室內場所聚集。

眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)接受訪問時,評論特朗普在在記者會上的言論:

「他(特朗普)現在戴口罩,是因為意識到自己的錯誤,意識到這不是騙局;這場大流行的疫症變好前會惡化,是因特朗普無所作為,所以這病毒顯然該叫『特朗普病毒』。」

("He recognized the mistakes that he has made by now embracing mask-wearing and the recognition this is not a hoax, it is a pandemic that has gotten worse before it will get better because of his inaction and in fact clearly it is the 'Trump virus.'")