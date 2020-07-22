  • 31°C
香港時間 : 2020722日 (三) 20:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

內地炒家劈價「六球」沽豪宅　最少加按6,500萬

股樓投資 19:32 2020/07/22

分享：

本地疫情爆發第三波，加上中美關係惡化，在內憂外患夾擊下，香港經濟前景未明，近期更屢有豪宅業主劈價沽貨，而九龍站則成重災區。市場消息指，天璽月鑽璽極高層A室，實用面積1,377平方呎，原叫價6,500萬元放盤，終減價620萬元，以公司轉讓形式易手，即俗稱賣殼，作價5,880萬元，實用呎價42,702元。

相關文章：疫市求售全城劈價　西九逾百豪宅齊減價

土地及公司註冊處資料顯示，上址由兆駿投資有限公司持有，於2018年以5,500萬元購入，公司董事為張騰鴻，與深圳發展商心海控股董事長同名。換言之，張騰鴻持貨兩年，賬面僅賺380萬元。

值得留意的是，張騰鴻近年積極收購香港舊樓，包括購入皇后大道東98號全幢舊樓、皇后大道東106至108號舊樓。

資料顯示，上述單位多次加按，金額最少達6,500萬元。有按揭專家指，部分內地投資者鍾情豪宅，皆因價格貴，可向財務公司加按，套現大量現金投資，惟一屋多按，始終不是好事，若最後還不了錢，物業也會淪為銀主盤。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
2020/07/15
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
再有內地客蝕讓　4年輸逾千萬
2020/07/17
再有內地客蝕讓　4年輸逾千萬
豪宅疫市頻蝕讓　內地買家趕住走
2020/07/18
豪宅疫市頻蝕讓　內地買家趕住走
九龍站豪宅無客吼　呎價兩年賣平一萬
2020/07/20
九龍站豪宅無客吼　呎價兩年賣平一萬
疫市求售全城劈價　西九逾百豪宅齊減價
2020/07/21
疫市求售全城劈價　西九逾百豪宅齊減價
豪宅 月鑽璽 天璽

上一篇文章

【美股分析】增長股爆升穩賺無賠？　聰明投資者知道不值得買入

下一篇文章

【新冠肺炎】東九龍成重災區 誠哥旗下屈臣氏蒸餾水向長者贈5萬個口罩

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知
【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知
【新股IPO】螞蟻集團啟動A+H同步上市　料上市估值達萬億
【新股IPO】螞蟻集團啟動A+H同步上市　料上市估值達萬億
恒地「抗疫價」推盤　帝御．金灣最平291萬
恒地「抗疫價」推盤　帝御．金灣最平291萬
【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧