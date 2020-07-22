內地炒家劈價「六球」沽豪宅　最少加按6,500萬

本地疫情爆發第三波，加上中美關係惡化，在內憂外患夾擊下，香港經濟前景未明，近期更屢有豪宅業主劈價沽貨，而九龍站則成重災區。市場消息指，天璽月鑽璽極高層A室，實用面積1,377平方呎，原叫價6,500萬元放盤，終減價620萬元，以公司轉讓形式易手，即俗稱賣殼，作價5,880萬元，實用呎價42,702元。

相關文章：疫市求售全城劈價 西九逾百豪宅齊減價

土地及公司註冊處資料顯示，上址由兆駿投資有限公司持有，於2018年以5,500萬元購入，公司董事為張騰鴻，與深圳發展商心海控股董事長同名。換言之，張騰鴻持貨兩年，賬面僅賺380萬元。

值得留意的是，張騰鴻近年積極收購香港舊樓，包括購入皇后大道東98號全幢舊樓、皇后大道東106至108號舊樓。

資料顯示，上述單位多次加按，金額最少達6,500萬元。有按揭專家指，部分內地投資者鍾情豪宅，皆因價格貴，可向財務公司加按，套現大量現金投資，惟一屋多按，始終不是好事，若最後還不了錢，物業也會淪為銀主盤。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！