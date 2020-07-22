【VPN】ProtonVPN繼續香港業務　擬捐出香港一半收益

▲ VPN服務商ProtonVPN昨宣布，將香港7至8月的一半收益，捐給兩個抗爭組織，包括612人道支援基金和Stand With Hong Kong團隊。

《港區國安法》實施後，不少網民擔心私隱問題，紛紛訂閱VPN（虛擬私人網絡）；亦有VPN公司因前景不明，宣布終止香港業務。不過，總部位於瑞士的VPN服務商ProtonVPN，表明支持香港網絡自由，似乎未有意退出香港，並宣布將香港7至8月的一半收益捐出，以示支持民主自由。

ProtonVPN於官網發表網誌稱，《港區國安法》中的「顛覆」定義含糊，批評中國是為了在香港行使鐵腕政治手段鋪路，以加強審查及打壓言論自由。該企認為中國的網絡長城已實際上伸延至香港，而示威者者將隨時遭到肆意拘留和刑事起訴。文中形容，香港的抗爭也是世界的抗爭，故ProtonVPN有責任與香港人站在一起，共同捍衛香港民主、私隱和言論自由。

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自立法以來，ProtonVPN在香港的搜尋率激增3,000％，登上香港App Store熱門排名第三位。ProtonVPN呼籲網民訂閱付費VPN服務，或直接捐款，目標是在7、8月籌得100萬港元；截至20日為止，暫時籌得17.1萬元。

VPN關閉香港伺服器潮湧現

近日不少VPN公司憂國安法生效後，會影響用戶安全，已相繼關閉香港伺服器。ProtonVPN早前表示，會繼續將伺服器放在香港，但強調不會記錄用戶活動，或在服務器上儲存個人身份信息。

此外，以美國為基地的VPN公司IPVanish亦宣布，將關閉香港伺服器及終止在港營運，以保障「香港用家安全」。位於加拿大多倫多的TunnelBear同樣宣布，受《港區國安法》影響，將關閉香港的伺服器；SurfShark雖然不會關閉香港的伺服器，但指如港府要求記錄用戶活動，將立即關閉香港的VPN服務器。

責任編輯：姚慧儀