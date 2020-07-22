屈臣氏首間寵物藥妝旗艦店　將軍澳廣場開幕

▲ 屈臣氏提供圖片

近年養寵物人士越來越多，對於「主子」的生活質素要求同樣是越來越高。有見及此，香港屈臣氏早於去年開始與靝仁生物技術投資有限公司攜手合作，在逾50間店舖設立「Wats Petmacy」寵物藥妝專區，提供一站式購物平台；而全港首間寵物藥妝旗艦店亦於將軍澳正式開幕。

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選址於將軍澳廣場開設全港首間「Wats Petmacy」寵物藥妝旗艦店，旗艦店的Logo還經過特別設計，加入貓狗圖案，地板亦印有寵物腳印，讓寵主行逛時更有親切感。

▲ 屈臣氏提供圖片

該店引入世界各地超過130款寵物產品，當中包括貓、狗的清潔及日常產品、零食、玩具等；亦設有寵物保健品專區，旗艦店獨家引入多個深受主人愛戴的品牌，如澳洲品牌 Pet Nutriland澳洲寵營樂、英國品牌Lintbells及全天然產品Broadreach Nature+等。另外，旗艦店還特設於星期六、日在指定時間，將有駐場專業寵物護士顧問提供即時問答服務。

「Wats Petmacy」已正式擴展至全港超過130間屈臣氏分店，另外「寵物專區」同時亦登陸了屈臣氏電子商店，顧客更可選擇指定服務取貨或送貨。

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責任編輯：蘇穎琪