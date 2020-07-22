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中美關係緊張 恒指尾市急插577點

即市財經 18:26 2020/07/22

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財經焦點速覽

受美國要求中方72小時內關閉駐休斯敦總領事館消息拖累，港股尾市急插水，恒生指數全日跌577點或2.25%，收報25057點，成交1556億元；在岸及離岸人民幣轉弱曾穿7算。本港新冠肺炎疫情未止，本港今日新增113宗確診個案，105宗為本地感染；「強制口罩令」周四凌晨起將擴至所有室內公眾場所，為期14日。

【今日財經焦點】

【港股市況】美國關中國總領館因保護知識產權　夜期倒升人幣重上7算（不斷更新）

【中美角力】美國突要求關閉中國駐休斯敦領事館 在岸離岸人幣即跌穿7算

【中美角力】美要求中國駐休斯敦總領館72小時內關閉 中方稱將作出必要反應

【強制戴口罩】周四起室內公眾場所須強制戴口罩、美國返港要持陰性證明　今增105宗本地確診（重點一覽）

【國泰危機】國泰：每月燒錢削半至15億元　燃油對沖或大額虧損

【精選投資分析】

【ATMX追蹤】入科技指數在即 騰訊上望600元

【八千億俱樂部】一隻市值「超滙豐、追友邦」的指數新貴

【大行心水】醫療需求增長勢不可擋 首選14隻港增長潛力最多1.3倍（附目標價）

黃金！2011年9月以來新高！下半年點睇？（第二版）

【港交所新高】港交所閃登全球一哥寶座 「大牛價」不是夢？ （訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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