  • 31°C
香港時間 : 2020722日 (三) 19:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

帝御．金灣最細185呎　開則細絕同區新盤

股樓投資 17:00 2020/07/22

分享：

香港小輪（0050）及帝國集團旗下的屯門青山灣「帝御．金灣」，早前已上載樓書，主打中小型單位，最細一伙僅185平方呎，僅次於「龍床盤」菁雋，細絕同區近年的新盤。

據樓書顯示，由於項目位處地勢不平，3座最底層單位（G/F）位於地面入口對落一層，該層設16伙單位，單位均設花園，有助採光及通風。不過，花園對出的私家路，高於單位水平，加上外圍設欄柵，相信景觀一般。

值得留意的是，全盤最細單位，位處3座地下15室，實用面積僅185平方呎，屬開放式設計，外接137平方呎花園。發展商今日（7月22日）公布首張價單，尚未推出全盤最細的3座樓下15室。

據首張價單顯示，最平一伙為3座高層樓下15室，折實價僅291.21萬元，呎價約14,708元。

相關文章：恒地「抗疫價」推盤　帝御．金灣最平291萬

帝御．金灣建有兩幢住宅大廈（第3、5座)，提供611伙單位，實用面積由185平方呎起，至最大1,267平方呎，設開放式至四房設計。項目預計關鍵日期為2022年4月底。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

帝御‧金灣 香港小輪 帝國集團
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【港版NASDAQ】 螞蟻集團滴滴駕臨本港 港交所追揸沽攻略
【港版NASDAQ】 螞蟻集團滴滴駕臨本港 港交所追揸沽攻略
【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知
【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【新股IPO】螞蟻集團啟動A+H同步上市　料上市估值達萬億
【新股IPO】螞蟻集團啟動A+H同步上市　料上市估值達萬億