帝御．金灣最細185呎　開則細絕同區新盤

香港小輪（0050）及帝國集團旗下的屯門青山灣「帝御．金灣」，早前已上載樓書，主打中小型單位，最細一伙僅185平方呎，僅次於「龍床盤」菁雋，細絕同區近年的新盤。

據樓書顯示，由於項目位處地勢不平，3座最底層單位（G/F）位於地面入口對落一層，該層設16伙單位，單位均設花園，有助採光及通風。不過，花園對出的私家路，高於單位水平，加上外圍設欄柵，相信景觀一般。

值得留意的是，全盤最細單位，位處3座地下15室，實用面積僅185平方呎，屬開放式設計，外接137平方呎花園。發展商今日（7月22日）公布首張價單，尚未推出全盤最細的3座樓下15室。

據首張價單顯示，最平一伙為3座高層樓下15室，折實價僅291.21萬元，呎價約14,708元。

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帝御．金灣建有兩幢住宅大廈（第3、5座)，提供611伙單位，實用面積由185平方呎起，至最大1,267平方呎，設開放式至四房設計。項目預計關鍵日期為2022年4月底。

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