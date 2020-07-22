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【中美角力】朱民：中美脫勾並不現實　兩國太多領域交雜

即市財經 18:04 2020/07/22

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朱民認為，中國仍有政策空間，相信財政政策的力度下半年會更大。

中美角力升溫，美國要求中國關閉駐休斯郭總領事館。清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民表示，中美兩國有太多領域交雜，而且互相倚賴，故中美要在經貿方面脫勾並不現實。

朱民稱，中美兩大經濟體具備維持世界經濟穩定的責任，而中國次季經濟強勁反彈，主要靠投資及出口穩定帶動，消費仍相對疲弱。他認為，中國仍有政策空間，相信財政政策的力度下半年會更大，全年經濟料增長2%至3%。

他預期，疫情下全球經濟走向深度衰退，而全球增長的動力是政府的基礎設施投資，皆因消費、貿易及投資都不能在短期內回升，預期疫情後的世界會是低利率、低增長、高債務、低通脹，類似日本的衰退模式，並且維持一段時間。至於會否發生大型金融危機，需要視乎會否有大公司破產、債務違約率增加等。

談及香港問題，他指，近期的政治波動，對香港金融市場沒有太大影響，資金持續流入，公司繼續來港上市，銀行體系穩健，相信香港會繼續成為世界國際金融中心。

相關文章：【中美角力】美國突要求關閉中國駐休斯敦領事館 在岸離岸人幣即跌穿7算

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