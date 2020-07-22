【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享）

中美關係去年以來持續惡化，再遇新冠肺炎席捲全球，徹底打亂原有國際勢力結構。西方陣營暴露重大裂痕，美國跟歐洲不再「老友」，德國上任歐盟輪任主席國，也不甘再當配角，不惜讓歐盟大破慳囊，冀盡快從疫情重挫恢復過來，跟中美兩個超級大國爭鋒，三分天下。

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