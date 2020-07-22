【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享） 環球政治 18:09 2020/07/22 分享： 中美關係去年以來持續惡化，再遇新冠肺炎席捲全球，徹底打亂原有國際勢力結構。西方陣營暴露重大裂痕，美國跟歐洲不再「老友」，德國上任歐盟輪任主席國，也不甘再當配角，不惜讓歐盟大破慳囊，冀盡快從疫情重挫恢復過來，跟中美兩個超級大國爭鋒，三分天下。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 今日 【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 【中美歐關係】德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸 今日 【中美歐關係】德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 2020/05/25 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 【歐盟峰會】6萬億復甦基金過關 意大利料受惠最多 2020/07/21 【歐盟峰會】6萬億復甦基金過關 意大利料受惠最多 【歐盟峰會】有領袖嬲到拍枱 會議加時破20年紀錄 2020/07/20 【歐盟峰會】有領袖嬲到拍枱 會議加時破20年紀錄 最新專欄文章 更多 【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 今日 【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 【中美歐關係】德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸 今日 【中美歐關係】德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸 【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 今日 【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 【新冠疫苗分析】疫情觸發新軍備競賽 疫苗政治威力勁過核武（訂戶專享） 今日 【新冠疫苗分析】疫情觸發新軍備競賽 疫苗政治威力勁過核武（訂戶專享） 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 今日 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 外交 全球化 默克爾 德國 歐盟 中美關係 中國 美國 北約 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入