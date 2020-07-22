  • 32°C
香港時間 : 2020722日 (三) 18:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享）

環球政治 18:09 2020/07/22

分享：

中美關係去年以來持續惡化，再遇新冠肺炎席捲全球，徹底打亂原有國際勢力結構。西方陣營暴露重大裂痕，美國跟歐洲不再「老友」，德國上任歐盟輪任主席國，也不甘再當配角，不惜讓歐盟大破慳囊，冀盡快從疫情重挫恢復過來，跟中美兩個超級大國爭鋒，三分天下。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

相關文章

【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住
今日
【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住
【中美歐關係】德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸
今日
【中美歐關係】德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸
【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享）
2020/05/25
【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享）
【歐盟峰會】6萬億復甦基金過關 意大利料受惠最多
2020/07/21
【歐盟峰會】6萬億復甦基金過關 意大利料受惠最多
【歐盟峰會】有領袖嬲到拍枱 會議加時破20年紀錄
2020/07/20
【歐盟峰會】有領袖嬲到拍枱 會議加時破20年紀錄

最新專欄文章 更多

【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住
今日
【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住
【中美歐關係】德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸
今日
【中美歐關係】德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸
【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享）
今日
【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享）
【新冠疫苗分析】疫情觸發新軍備競賽 疫苗政治威力勁過核武（訂戶專享）
今日
【新冠疫苗分析】疫情觸發新軍備競賽 疫苗政治威力勁過核武（訂戶專享）
豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享）
今日
豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享）
外交 全球化 默克爾 德國 歐盟 中美關係 中國 美國 北約 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【新冠藥物】治療新轉機？抗炎一氧化氮 SARS也用過
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月22日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月22日 時間18:00）
【新冠疫苖】牛津及康希諾生物初報捷 一文看清副作用
【新冠疫苖】牛津及康希諾生物初報捷 一文看清副作用
英國90萬公務員加薪至少2% 政府答謝疫情間付出
英國90萬公務員加薪至少2% 政府答謝疫情間付出
【新冠疫苖】Moderna快速研發震驚市場 今熱捧不再
【新冠疫苖】Moderna快速研發震驚市場 今熱捧不再
北韓千萬人民無飯食 金正恩：食水龜充飢
北韓千萬人民無飯食 金正恩：食水龜充飢
【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽
【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽