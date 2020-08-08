【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？

中美關係去年以來持續惡化，再遇新冠肺炎席捲全球，徹底打亂原有國際勢力結構。西方陣營暴露重大裂痕，美國跟歐洲不再「老友」，德國上任歐盟輪任主席國，也不甘再當配角，不惜讓歐盟大破慳囊，冀盡快從疫情重挫恢復過來，跟中美兩個超級大國爭鋒，三分天下。

歐盟破慳囊自救，決心當家作主

中國擴大影響力，與歐磨擦必增

對美關係現裂痕，西方難回從前

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默克爾坐鎮德國總理之位近15年，素來嚴守量入為出的財政紀律，亦在歐盟運用其影響力，讓財政措施傾向保守。

然而，事隔13年再當上歐盟輪任主席國，國際形勢已經變天，特別是中美角力愈趨白熱化，默克爾意識到，假若在中美之間選邊站，只會「順得哥情失嫂意」，唯有獨立自主，方能繼續站於國際舞台。

於是，德國剛剛當上主席國，便決意有所作為。經過4日的馬拉松式談判，默克爾成功說服「節儉4國」（frugal four，即奧地利、丹麥、荷蘭及瑞典），接受歐盟早前公布成立巨額救市基金的復甦計劃，以及長達7年的預算方案。

毫無疑問，在新冠肺炎重挫環球經濟，加上美國總統特朗普上台後威脅全球化和多邊主義，歐盟倘若把疫後經濟復甦都寄望到對外貿易，顯然只是「太傻太天真」。

求人不如求己，自行救市，刺激內需，才是更實際的做法，也是歐盟決心當家作主，擔起世界第三大勢力的表現。

再者，歐盟與中美之間的衝突日增，恐怕已經是無可避免的趨勢，也迫使歐盟要更積極挺身而出。

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▲ 美國和英國有意另起爐灶，加強圍堵中國。

隨著中國影響力擴大，必然威脅到歐盟。德國外長馬斯早前在訪問示意，中國愈加介入非洲，觸及歐盟在當地利益，令歐盟放棄近年的不作為取態；而對中國貿易，中方亦不時跟歐盟個別國家談判，而非歐盟整體，也引來歐盟不悅，視之為分化、逐個擊敗之舉。

至於對美國關係，馬斯更直言已經起了「結構性改變」，絕非把特朗普換成拜登就能了事。以德國為首的歐盟諸國，屢次遭到特朗普公然揭破違背北約軍費開支承諾，近期甚至決定撤走駐德國的美軍，加上美歐之間也打起貿易戰，均令西方陣營展現裂痕。

美國國務卿蓬佩奧本周到訪英國的發言，也見證了這個論點。他明言，希望看到民主國家都了解中國共產黨構成的威脅，並尋求建立聯盟，以應付中國。

這不禁讓人疑問，不是已有北約、G7等西方陣營的組織或聯盟，何以還要再起爐灶？

其實，早在美國追殺華為，以至近期針對港區國安法的動作，西方顯然已分成兩派，美國和英國為首的積極應對中國一派，以及德國和歐盟為首的悶聲發大財一派。

於是，兩派在現有組織聯盟無法達成共識，特別是中國問題上，彼此分道揚鏕變得無可避免，也成就了當前中美歐三分天下之局。

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