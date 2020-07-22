【新冠肺炎】東九龍成重災區 誠哥旗下屈臣氏蒸餾水向長者贈5萬個口罩

新冠肺炎第三波疫情持續升溫，本港確診個案至今已錄得2,000宗，周三（22日）更新增113宗確診，當中105宗是本地感染，連破3項紀錄，其中東九龍仍是重災區，繼續爆發新個案，東九龍區如黃大仙、慈雲山及彩虹等公共屋邨60歲以上的獨居長者或雙老家庭長者極需要支緩。

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▲ 圖片名稱 更改名稱 屈臣氏實業飲品製造總經理（市務及業務策劃）蕭健敏先生(左)代表屈臣氏蒸餾水與基督教家庭服務中心代表(右)進行簡單的捐贈儀式



長和系創辦人李嘉誠旗下的屈臣氏蒸餾水也刻不容緩，公司早前承諾目標捐贈15萬個WatsMask WeCare口罩，最近率先捐贈5萬個ASTM LEVEL 3最高標準口罩予基督教家庭服務中心，再由機構分派給東九龍區長者，以協助社區應對新冠肺炎。

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▲ 東九龍區內長者對口罩需求甚大



屈臣氏實業飲品製造總經理（市務及業務策劃）蕭健敏，表示：「屈臣氏蒸餾水扎根香港117年，一直心繫港人，有見東九龍區近日成疫情重災區，藉著捐贈口罩予扎根東九龍區的基督教家庭服務中心，盼向該區有需要人士表達關愛。」蕭健敏補充，公司與社福各界緊密溝通，了解到該機構的服務確有急切需求，故希望透過今次捐贈，向基督教家庭服務中心於東九龍區的長者院舍、長者日間護理中心、社區照顧服務、長者地區中心及認知訓練中心的長者派發口罩，是次捐贈的ASTM LEVEL 3標準的WatsMask WeCare 口罩以高規格的標準生產。

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▲ 屈臣氏蒸餾水ASTM LEVEL 3最高標準口罩予基督教家庭服務中心



基督教家庭服務中心助理總幹事(管治及服務)周淑琼表示，：「十分感謝屈臣氏蒸餾水在籌措物資緊張的時刻捐贈WatsMask WeCare口罩，及時伸出援手。」她表示，在疫情反覆及社區爆發的情況下，雖然要減少接觸，但社會服務仍要維持一定的運作，以幫助社會上有需要人士，例如長者院舍及家居照顧服務提供的送飯、陪診及洗澡服務沒有因疫情而暫停；長者日間護理中心亦會考慮個別服務使用者及其家人的需要，繼續為一些日間欠缺家人照顧的體弱長者提供適切照顧。

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事實上，由今年自六月起，屈臣氏蒸餾水部份廠房改建成，級別達ISO 14644-1 Class 8無塵車間規格的8條生產線，24 小時運作生產口罩，以每月生產超過1,000萬個口罩為目標。目前生產的WatsMask WeCare 口罩均取得香港品質保證局頒發香港首個「ISO 13485 醫療器械質量管理體系認證」，以及由該局頒發的「醫用防護口罩產品認證」。此認證肯定了 WatsMask WeCare 口罩的安全品質標準及嚴謹生產流程皆達到國際水平。

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