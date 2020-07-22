【中美角力】美國對中國駐休斯敦總領事館「逐命令」　中概股盤前受壓、蔚來跌半成

▲ 市場關注中美戰場會否蔓延至金融市場，中概股今晚的表現備受關注，多隻中概股盤前受壓。

中美緊張關係再升溫，美國特朗普政府突然向中國駐休斯敦總領館下「逐客令」，限定72小時內撤走，拖累港股尾市急跌。

另一邊廂，美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）日前向財長努欽及美國證券交易委員會（SEC）主席克萊頓（Jay Clayton）等致函，呼籲將未達到美國審計標準的在美國上市中國公司，要從美國證券交易所中除牌。市場關注中美戰場會否蔓延至金融市場，中概股今晚的表現備受關注，多隻中概股盤前受壓。

截至下午5時15分，美股期貨跌幅擴大，標普500指數期貨最新跌0.65%；納指期貨跌0.45%。

另外，熱門中概股盤前受壓，蔚來（美：NIO）跌5.5%、金山雲（美：KC）跌5.8%、嗶哩嗶喱（美：BILI）跌3.7%、拼多多（美：PDD）跌2.6%、京東（美：JD）跌1.8%、網易（美：NTES）跌2.7%、阿里巴巴（美：BABA）跌1.3%。

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