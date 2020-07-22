【英美協議】疫情礙談判　英放棄年底前與美達成貿易協議的希望

▲ 英國首相約翰遜或要放棄年底前與美國達成貿易協議的希望。

綜合外電報道，英國政府擬放棄在美國總統大選之前，與美國達成貿易協議的希望，英國官員將談判進展緩慢歸咎於新型冠狀病毒疫情。

外電指，英國首相約翰遜（Boris Johnson）及英國貿易大臣Liz Truss原本計劃在夏季末達成快速協議，作為離開歐盟初期的早前勝利。過去40年，英國沒有與其他國家達成雙邊貿易協議，因歐盟成員國的貿易協議均由歐盟委員會主導。

周一展開第三輪談判

英國政府高層透露，在11月民意調查結果出現前，英美兩國不可能達成全面的貿易協議，雙方仍在努力解決是否允許美國農產品進入英國市場等具爭議的問題。

英美兩國自周一開始透過視像會議展開第三輪談判，雙方均預期談判不會有突破性進展。報道引述一名官員指，協議不可能在今年內發生。

今年初英美兩國仍有信心於夏季中段達成貿易協議，但上月開始口風有轉變。Liz Truss稱，英國不急於與美國達成貿易協議，亦沒有協議達成的最後期限。

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