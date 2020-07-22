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【TikTok母企】字節跳動投資科技教育業務 惟料三年內沒盈利

即市財經 17:38 2020/07/22

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字節跳動指，今年將會招聘超過一萬人加入其教育業務。

外電報道引述一名字節跳動高管指，TikTok母企字節跳動（ByteDance）計劃投放大量資金在科技教育技術業務，不過預計該部門未來3年內未必錄得盈利。

目前，字節跳動視發展教育技術業務為首要任務之一。報道指，字節跳動高級副總裁陳琳在一次內部演講中表示，公司於2016年開始透過投資及嘗試不同的項目進入教育技術領域。於今年3月份，他曾在社交網站平台表示，公司年內將會招聘超過一萬人加入字節跳動的教育業務。

集團旗下分別有2個教育為主的應用程式分別為，一對一的英語輔導應用程序GoGoKid及在線課程直播應用程序Qingbei。集團的收入主要來自短視頻抖音及新聞資訊整合平台今日頭條。報道指，字節跳動較遲進入內地科技教育市場。內地的行業領導者猿輔導在線及作業幫分別早於成立於2012年及2013年。

其中，作業幫於今年6月份通過7.5億美元（約58.5億港元）的E輪融資，當中軟銀、紅杉資本亦有份投資，其估值或增至65億美元（約507億港元）。

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