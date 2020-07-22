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【香港疫情】零售商大嘆晚上人流淡　倡政府、港鐵帶頭減租

商業 17:33 2020/07/22

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疫情陰霾影響消費氣氛，加上晚市禁堂食，市面人流大減。（資料圖片）

本地疫情第三波爆發至今，每日確診人數未見回落。疫情陰霾影響消費氣氛，加上晚市禁堂食，市面人流大減。有零售商表示，生意近期急挫85%，特別是銅鑼灣、中環區。

晚上人流少　服裝店生意急瀉

時裝店Moiselle主席及行政總裁陳欽杰透露，疫情早前稍有緩和時，生意略有好轉。不過，自從政府實施「晚6朝5」只可外賣後，街上人流明顯淡靜，生意急跌70%至85%。「銅鑼灣、中環、尖沙咀區的影響特別嚴重，上班一族下班後亦不會再逛商場」，他稱甚至有店鋪僅得1成生意。

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雖然生意慘淡，但陳欽杰指暫時未有削減分店及裁員的計劃；仍在觀望業主及政府給予的支援。他透露，目前亦正與業主商量，希望可以寬減5成租金。陳亦期望，政府可帶頭先行減租，「作為港鐵的大股東，應先行帶頭調低港鐵商場的租金。」

同時，他亦希望港府可盡快推出第二輪保就業計劃，且延長受惠時間。陳稱，很多零售商現時亦是「貼錢」做生意，冀見到捱下去的「希望」。

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疫情窒礙消費氣氛　洋酒定單延期

香港中小型企業聯合會會長麥美儀亦表示，留意到近期疫情嚴重影響消費氣氛，雖未有大規模結業潮，但旗下有藥粧店會員近期已削減分店，由5間縮至2間。她本身從事酒類零售，表示近期生意急跌4成。有不少客戶急急取消飯局，原預定的酒亦延遲送貨；加上市道氣氛欠佳，顧客亦明顯減少喝酒。

麥美儀續指，該會亦向政府建議不同方案，助中小企度過難關；當中包括保就業計劃加碼，放寬罰則等。

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記者：葉泳珊

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