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【邊站公關@iM網欄】世界走得越快 越要停一停諗一諗

名人薈萃 10:02 2020/07/23

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某天跟行內一位公關老闆午餐，說起80年代的公關工作。原來中文打字並不是必須的入職條件，因為公司有打字員將新聞稿打出。由於當時沒有電郵，所有新聞稿都是郵寄，而相片則需要特別沖印，單是由寫稿到新聞出街，過程長達兩星期！對於新世代公關達人來說絕對是難以想像。

 疫情期間剛巧身處多倫多，當地發出了 State of Emergency，如非必要，不要搭飛機，所以我待了在加拿大三個月。幸好科技發達，除了日常電郵通訊、Whatsapp外，我與同事更可以打破地域限制，開著 Skype 一起工作，連他們的午餐，我也可以透過食物外送apps送到他們家。亦因為科技如此發達，這三個月跟客戶的溝通亦不怎受影響，而且還能夠透過 Skype與新客戶接觸。

 不過世界運作的越快，我們相對性子亦相對急了。以準備新聞稿為例，80年代的兩星期工作時間，現在已經縮短至半天！以前記者會完結，記者們還可以回公司好好處理工作，現在的記者會完結後，記者們都會繼續待在現場，立即準備新聞出街，因為網上新聞是24小時不斷運作。

世界因科技運作快，亦讓我意識到我們的情緒要學懂調節，不要被世界的節奏帶著走。我們的情緒不是機器，不能機械式運作，而且也得給予時間消化。我天生是個蠻率直而且火爆的人，情緒被觸動，脾氣可以急速地由1飆升到10。在科技發達的社會，特別容易出事。記得剛投身公關行業，往往因為那即時的憤怒反應，發出了具毀滅性的電郵。情緒飆升的時候，用詞也特別尖銳，要修補關係需要很大氣力。以前打工有老闆幫我解圍，到自己開公司，倒要逼自己學會找個解決方法。

現在學懂了「停一停諗一諗」，訓練自己不要即時作出反應，包括接到 Whatsapp 短訊。衝破了擔心對方見到「已讀不回」的 WhatsApp 壓力，兩個藍剔只代表已讀，不代表我要立即回覆。難搞的短訊，我現在會待自己處理好所有東西，靜靜坐下才回覆。電郵都一樣，看到一些觸動情緒的電郵，我會先讓自己消化那情緒，24小時內回覆。當然，回覆過程可能會讓我情緒再浮現，所以就算打好電郵，我亦會將電郵放到 Draft Folder，容後再讀一遍才發出。

處理工作上的情緒，我亦會多喝水，道理好像在起火現場用水淋熄火一樣。亦會逼自己離開工作間，外出走走好，看些貓貓短片也好，舒緩情緒後再作戰。
 

作者_Fiona Wong簡介：

W.O.W. THINGS Ltd. 公關公司創辦人，與客戶以及同事在互信同互相尊重的工作環境下工作。扮外向，但其實內向底，最鍾意自己一個人在書房畫畫、寫日誌...唔悶得、三號仔、INFJ...

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撰文 : Fiona Wong

欄名 : 邊站公關

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