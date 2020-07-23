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瑞聲股價抽升逾12%　光學業務引入4戰略投資者 小米、OPPO各出資4.8億人幣

即市財經 09:32 2020/07/23

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瑞聲光學業務引入4名戰略投資者，小米、OPPO在列。

瑞聲科技 （02018） 披露，子公司瑞聲通訊集團引入戰略投資者，截至7月22日與四名戰略投資者簽署《增資協議》，戰略投資者同意增資合計11.5億人民幣，取得增資擴股後約9.58%股權。瑞聲通訊主要業務為提供光學產品及光學解決方案。

瑞聲股價造好，升逾12%，高見60元。

四名戰略投資者分別為小米 （01810） 旗下的湖北小米長江產業基金合夥企業、OPPO廣東移動通信有限公司、深圳市惠友豪創科技投資合夥企業、南京華睿睿軍創業投資中心，分別出資4.8億、4.8億、1.2億及7000萬人民幣，持股4%、4%、1%，0.58%。

瑞聲表示，增資完成後，目標公司仍為公司的控股子公司，納入合併報表範圍，瑞聲持股90.42%。

瑞聲續指，引入戰略投資者，將有助提升瑞聲通訊的行業地位，促進股東結構多元化，加速業務發展，優化業務資源整合；同時將大大加強瑞聲通訊在光學業務的拓展及戰略佈局。

瑞聲今日收報53元，跌7%，成交8.5億元。

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