【樓市現象】疫市下業主心荒荒急出靚貨 買家苦候多時終得心頭好

疫情爆發第三波，不少看淡後市的業主持貨心態轉弱，不難發現最近有愈來愈多以往較少有放盤的單位錄得成交個案，分別為又一村花園及鯉景灣成交，兩位買家不約而同是區內住客，等待多時，見到心頭好出現即入市。

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其中一宗為又一村花園的成交，中原地產高級分區聯席董事余社朝表示，分行最新促成又一村花園本年第2宗成交，單位為B7座高層B室，實用面積1,562平方呎，三房套房間隔，另設工人套房，擁100平方呎露台。原業主今年6月開價4,000萬元，因疫情再次襲港，遂調低叫價至3,880萬元即獲洽購，加上買家誠意十足，終累減270萬元，以3,730萬元連車位成交，折合實用呎價23,880元。

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余社朝指，新買家為同區換樓客，鍾情屋苑有電梯直達的高層戶多時，惟放盤十分罕有，苦候多時，見業主願意大幅降價，加上銀行最高估值可達3,900萬元，而且單位擁極開揚全九龍塘市景，考慮片刻即決定入市自用。原業主於2005年以1,250萬元連車位購入物業，持貨15年，現沽貨賬面獲利2480萬元離場，單位期內升值近2倍。

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中原地產高級區域營業董事陳凱超表示，分行促成鯉景灣逸星閣極低層G室成交，實用面積677平方呎，單位向東，屬3房套則王間隔，業主叫價1,270萬元，最終以1,241.8萬元將單位易手，折合平均實用呎價18,343元。

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陳凱超指，買家屬於區內換樓客，見鯉景灣3房套則王長期缺盤，一有放盤即馬上承接。原業主於2005年以358萬元買入單位，持貨15年，帳面獲利883.8萬元，單位升值247%。

