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【BNO】疫情癱瘓英護照部門 積壓未處理申請如山

環球社會熱點 17:12 2020/07/22

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【BNO】疫情癱瘓英護照部門 積壓未處理申請如山

港區國安法實施後，申請英國國民海外護照（BNO）成為熱話，惟英媒指，防疫措施令英政府運作嚴重受阻，據統計，英國政府積壓大量護照申請未及處理，英國護照持有人現在申請護照，等待時間勢大增。當局呼籲國民除非有迫切旅遊需求，否則暫時不要申請。

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英國疫情持續，惟英國政府仍決定放寬外出旅遊的規定。與此同時，社交隔離等防疫措施，卻令政府處理護照申請的人手大減。據英國政府資料，積壓的申請合共達逾40萬宗。

護照處理部門官員回應國會有關護照申請緩慢查詢時，披露有關統計，指截至7月7日，有12.6萬宗護照申請正在處理，較去年同期大增31%，而尚待處理的申請，更達28.4萬宗，按年急增172%。

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外交部稱堅決反對予BNO居英權 斥違中英聯合聲明

英國護照處理時間，一般要3星期，但人手不足下，當局明言要花更長時間，並呼籲民眾除非會在9月前外遊，或有特別原因要離境，應暫時避免申請護照。

另外，英國因應脫歐更改護照設計，放棄大部分歐盟國家使用的酒紅色封面，回復使用英國加入歐盟前所用的深藍色封面，今年4月開始實施。這批積壓護照申請會用新設計。

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責任編輯：文青青

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