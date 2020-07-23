【涼風有信Vincent@iM網欄】22號後大暑　疾病死亡人數達高峰？

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【尚品亭@iM網欄】疫情下的內地餐飲業 危機與自救措施
各位讀者大家好！最近天氣酷熱，大家有沒有熱到「融」的感覺呢？
早前，不才在7月9日所發表的文章：小暑已過多飲水 留心小沙士重臨！，不幸言中本月疫情真的死灰復燃！甚至相比之前疫情爆發的初期嚴重得多。
這都是源於本月是「癸未月亅，同2003年沙士「癸未年亅一樣，充滿著疾病、瘟疫同埋死亡訊息的一組天干地支。
所以大家發現本月所發布的確診人數，屬前所未有的高。每日坐在電視面前等看新聞，就是為了看當日的新確診人數，真的驚心動魄。
那麼這段時間內，大家有沒有做好防疫工作？常帶口罩，減少外出，注意衛生呢？
在此很想向各位讀者再作一個警告。
本月大家防疫的力度，應該要比起疫情爆發初期的程度，再嚴謹多十倍！
事關本月癸未月，現在只過了一半。過了西曆22日，便會正式踏入「大暑」節氣。
東方曆法中，除了有12大節氣之外，其實還有12小節氣。
本月「癸未」，在術數角度，是分上半月行「癸水」，而下半月就行「未土」，分開上下兩半來看的。
所以當大暑節氣來到，本月就正式踏入「未土運」。除了氣溫是前所未有的熱，還意味著很多疾病以至死亡的人數，都會達到最高峰！究竟點解呢？
之前有解釋過，未土是燥土，亦都是木庫。在適當的條件之下，木庫就會打開。按中國人的傳統觀念，很多人相信木庫，亦代表「棺材，棺木」。
將棺材打開，實在大吉利是... 是寓意了死亡、入土為安的意思。所以不才估計死亡人數還會有攀升的跡象。
就是這樣，大家務必要小心防疫，千萬別因為「抗疫疲勞」而鬆懈，反而要比疫情開端時再警醒十倍！
再提醒各位讀者，下月踏入「農曆七月」，即是中國人傳統觀念裏，視之為「鬼門關大開」的月份！鬼門關大開，就會有牛頭馬面捉人，仲要撞正今年疫情，相信都是另一個極危險的信號，所以大家千萬要緊記。
但講開又講，點解每逢農曆七月，中國人都相信鬼門關會大開呢？ 依不才的研究，其實同「爭秋奪暑效應亅有關。想知道是甚麼，請留意下期專欄吧！
祝大家身體健康，生命誠可貴！
作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon
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撰文 : 王賢訊、編輯：邊婕
欄名 : 涼風有信Vincent