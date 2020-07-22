【5G手機】Galaxy Note 20 Ultra料支援微軟xCloud遊戲串流

▲ 德國網站WinFuture最新報導爆料，指新機Galaxy Note 20 Ultra將能支援Microsoft旗下的遊戲串流服務「Project xCloud」。

三星（Samsung）早前宣布將於8月5日，舉辦「Galaxy Unpacked 2020」活動，Galaxy Note 20系列新機有望屆時亮相。德國網站WinFuture最新報導爆料，指新機Galaxy Note 20 Ultra將能支援Microsoft旗下的遊戲串流服務「Project xCloud」，使之成為一款「Xbox手機」。

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WinFuture 指出，Galaxy Note 20 Ultra將支援90款遊戲的xCloud串流體驗，預計新機配備6.9吋屏幕、分辨率3200×1440，提供120Hz的智能刷新率切換；具有後置3攝，分別是1.08 億像素的主攝、1200萬像素超廣角以及1200萬像素望式鏡頭，支援50倍混合光學變焦。

Galaxy Note 20系列手機亦傳帶來全新S Pen手寫筆，特點是延遲低至9-ms；支援5G網絡和 Wi-Fi 6，配備12GB RAM + 256/512GB ROM，內置4500 mAh電池容量。

責任編輯：姚慧儀