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【智能產品】LG研發超輕薄AR眼鏡　產品料明年面世

科技 17:02 2020/07/22

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LG據報正在開發AR眼鏡。(圖片來源: 法新社)

不少廠商包括蘋果都在研發AR （擴增實境）眼鏡，韓國廠商LG據指正在夥拍日本NTT Docomo，研發「非常輕巧」的AR眼鏡，重量僅為79.38克，比目前市面的同類產品要來得輕巧得多。LG發言人未有回應今次報道。

韓國傳媒ETNews引業界消息指，LG與NTT Docomo展開合作，已開發出AR眼鏡的原型產品，兩間公司預期產品經進一步的研發後，明年便可發布。兩企現在正為眼鏡的最終功能進行磋商，兩企過往亦有為LTE、5G網絡發展進行合作。

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期望成日後主要業務之一

報道指，LG於2018年已開始研發有關項目，針對次世代媒體市場，該企對項目有頗高期望，希望成為日後的主要業務之一。市場預期，受惠5G網絡的發展，AR眼鏡這類提供更高擬真度的設備，有望超越智能手機成為主流通訊設備。報道亦指出，因為疫情的關係，日本媒體內容上，AR相關的內容錄得最高速增長，特別受惠於疫情下增加的家居媒體需求。考慮到日本的內容市場更成熟，此AR眼鏡在日本獲得成功的機會或較於韓國更大。

責任編輯: 周俊霖

 

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