【C家教路@iM網欄】強勢股有集中風險 回調要肯捱

港股恒指上週四急插500多點（編按，本周四7月22日，恒指尾盤同樣急插577點），主板底下的熱門股如騰訊 (00700)、美團點評 (03690) 回調得更厲害，倆股分別蒸發了30元及跌逾7%，而A股的滬深300指數亦急瀉接近5%。這次大跌市都是比較以香港及中國為中心，令人不禁懷疑早前所說的牛市是否已完結。不過，本週螞蟻金服及滴滴出行赴港上市的消息，再加上恒生指數公司宣佈下週一便會推出恒生科技指數，令市場氣氛回暖並幾乎抹走了上週的跌幅。

港股中的科網股有不少是受惠疫情的強勢股，同是亦在這科技指數中佔重要比例，這個「港版納指」未來將會推出相關期貨及ETF產品，引來更多資金流入港股市場。除了利好「港版納指」名單上的股票外，香港交易所 (00388) 亦會獲股價重估的機會，而且同股不同權的結構將引來更多高增長股票赴港上市，令港股市場的吸引度繼續上升。

在港版國安法的火花中，以及本地新冠肺炎疫情的急速惡化下，這次利好消息仍能帶動股市回調後反彈，顯示市場並非那麼悲觀，筆者亦暫時鬆一口氣。筆者就上週股市表現而對倉位調整的操作不多，現時仍是滿倉上陣，因此在回調的下行趨勢中，心理壓力自然增加不少。這次反彈比較強烈的感覺是，當股市回調時，最近衝高的一籃子強勢股自然會跑輸大市，但反彈時亦會有機會優於大市，可見強勢股的相關性其實都頗高，要避免這個風險並非容易的事。可是，在大風浪中，其實一個決定已經會影響著之後大部份的投資決定，假若筆者於上週大幅減持，或選擇些相關性較低的股票，將會錯過這次反彈，並面臨更大的心理壓力，令選擇錯誤操作的機會變得更大，或會成滾雪球效應。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有騰訊、美團點評及香港交易所的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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