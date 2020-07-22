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【股樓專欄】利率如何影響樓價

股樓投資 17:04 2020/07/22

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香港疫情第三度爆發，樓市又將進入靜止狀態，地產商暫不開新盤，二手樓若非交吉樓，也謝絕參觀，經紀沒生意做。幸好，前一陣子趁疫情緩和，數家地產商大規模推新盤，反應很好，也賣了數千個單位。暫時休息，靜待疫情受控。有過應付第二波疫情的經驗，應付第三波疫情應該不太困難。

在第二波疫情爆發期間，樓價有下調，但是幅度不大，下調時間也不長，一到疫情緩和，樓價就馬上急速反彈，一舉創今年新高。因此，真想買樓的人仍然應該抓緊機會，目前香港買樓按揭利率是歷史低點。利率低，供樓負擔輕，而且這一回全球疫情都很嚴重，全球政府、央行都在印鈔票，利率不易回升。目前買樓可以享受一段較長時間的超低利率，1990年我第一次買樓，供樓按揭利率12厘，是目前的6倍有餘，供樓負擔也自然比現在高好幾倍。

在高利率的年代，買樓自住負擔的確很重，比目前重許多倍。不過，在高利率年代，買樓收租反而負擔不重。因為租金回報率也很高，1990年以120萬元買的樓花，落成後收租，每月租金8,000元，算起來回報率8厘，之後數年，按揭利率下降而租金上升，很快的就達到收租，供樓仍有餘錢的狀況。這時候，樓價上漲，又可以加按再買多一個單位來收租，香港許許多多打工的中產階層就是如此一個單位一個單位的累積，終於早於達到退休年齡之前達到富足自由的境界，不必為退休而擔心收入。

利率會影響樓價，不過，影響期只在利率出現變動的日子，即加息期或減息期，加息期樓價會受壓，減息期樓價會上升，理由是加息打亂了供樓者現金周轉的計劃，突然的加息，供樓者收入無法增加，供樓的負擔加重，隨時出現無力供樓的問題。所以，今日向銀行借錢買樓，有所謂「壓力測試」的程序，所謂壓力測試，往往就是先假設利率突然上升1厘、2厘之後，買樓借錢者如何反應。

如果高息維持一段很長的日子，或是低息維持一段很長的日子，則樓價在這段利率不變的期間，變化也不大，港元與美元掛鈎，港元利率基本上也與美元掛鈎，有時會有一些差距，但是差距不大，而美元利率走勢則受到美國總統選舉的影響，實際上不難預測。往往是一位新總統上任之後的第二年會加息，第三年、第四年會減息，說來也相當可笑，第二年加息的目的往往就是為第三年減息做準備，沒有加哪有空間減？2017年特朗普（Donald Trump）上任，第一年、第二年加息，第三年就減息了，今年已減至零息，所以不再減，特朗普之前的奧巴馬（Barack Obama）、小布殊（George W. Bush）、克林頓（Bill Clinton），正都如此。

原文刊於665期《iMoney Wealth》置業安居

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撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。

欄名 : 置業安居

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