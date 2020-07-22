【美國經濟】美六個州分疫情嚴峻 中小企復工變停工

美國新冠疫情嚴重，據美國約翰霍普金斯大學統計，截至本港時間下午三時，累計確診3,902,058宗，單日新增71,132宗，當中加州累計確診40.9萬宗，另外南部的州分如佛羅里達州及德州的累計確診個案分別達36.9萬及35.3萬宗。

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疫情未有平息之下，亦減慢復工進度。根據Homebase數據，由6月初至7月中旬，美國南部州分的中小企僱員數目不增反降，包括佛羅里達州，亞利桑那州和德克薩斯州在內，六個州的中小企僱員數目至少下降了5%。

這六個中小企僱員數目減少的州分，都是自五月美國復工以來，受疫情第二波影響最嚴重的州分。Homebase在報告中指出，雖然今輪的新冠疫情沒有第一波嚴重，但中小企的商業活動卻在下降。與疫情前相比，全美中小企的僱員數目減少了23%。

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部份州分的中小企復工進度欠理想，但美國全國的失業率已由四月最高峰時的14.7%，銳減至11%，同時非農就業人數更按月大增480萬。