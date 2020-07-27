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【強制戴口罩】盤點西方多國情況 專家：口罩令難執法

環球社會熱點 13:01 2020/07/27

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【強制戴口罩】英美澳多地早立例 惟難執行

新冠肺炎疫情在香港肆虐，行政會議據報今日已通過全日禁止堂食，同時強制室外戴口罩。觀望其他地方，美國28州、英國、法國、澳洲墨爾本等地早已實行強制戴口罩，但部份是強制室內戴口罩。不過，歐盟專家對強制戴口罩有保留，稱強制戴口罩根本難以執法，認為應透過勸喻，教導公眾戴口罩，效果較強制戴口罩佳。

歐盟專家稱強制口罩令難以執行 應勸喻鼓勵

  • 美國

美國疫情持續嚴峻，28個州強制民眾在公共場所佩戴口罩，佔全國超過一半州分。

各處鄉村各處例，不同州分的具體規則不同。例如在德州，宗教服務、做運動和投票，都可獲豁免；10歲以下的兒童及因健康狀況而無法佩戴口罩的人，也可不戴口罩。

詳見：美國28州強制戴口罩 特朗普蓬佩奧戴口罩露面

「戴口罩是愛國」特朗普再改口風

  • 澳洲

維州州長宣佈實施口罩令，強制要求墨爾本及米切爾郡的居民外出時要戴口罩，違令將罰款200澳元（約1,100港元），隨即掀起一股搶購口罩的熱潮，有民眾甚至連衣車也搶購，希望用來自行縫製布口罩。

詳見：澳洲墨爾本強制戴口罩 一罩難求民眾改搶衣車

澳洲墨爾本口罩令 澳媒教3招DIY口罩（有片）

  • 英國

英國首相約翰遜宣布加強防疫，規定英格蘭民眾進入商店時必須戴口罩，違反規定者最高處以100英鎊（約1,000港元）罰款，但英國政府在宣布新規定方面表現混亂，更遭國會議員批評前後矛盾。

詳見：英國英格蘭周五起強制戴口罩購物 違令罰款1000元

  • 法國

法國周一（20日）起強制民眾在室內公眾地方戴口罩，包括商店、銀行。違例者可被罰款135歐元（約1200港元），為巴黎公共交通月票價格的近兩倍。

詳見：法國強制室內公眾地方戴口罩 違例罰1200元

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責任編輯：楊心悅

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