【螞蟻IPO】大和料螞蟻集團去年移動支付收入佔比降至44%

▲ 大和料螞蟻集團2019年支付業務收入佔比為44%

券商大和稱，螞蟻集團核心三大業務分別是移動支付、數字金融服務和科技服務，而主要收入來自支付業務，但隨著數字金融和創新科技增長迅速，料支付業務收入佔比呈下降趨勢，收入佔比將降至5成以下。

該行預計，2019年移動支付業務仍是螞蟻集團主要收入來源，收入佔比為44%，而2016年的收入佔比則超過6成。其次，數字金融服服務（FI to C）和數字金融服務（to C）收入佔比分別為42%和9%。螞蟻集團目標是2021年約65%的收入由數字金融服務和創新技術貢獻。

該行指出，支付機務是螞蟻獲取用戶主要途徑，集團在綫下支付市場，尤其著重布局O2O和本地生活服務領域，以提高用戶粘性和參與度，維持年度活躍用戶（AAU）高速增長。大和看好支付業務，今年初內地宣布支付寶等第三方支付平台按0.35%獲央行付息，另引述螞蟻指，跨境支付業務可能成為支付業務另一增長引擎。

大和表示，螞蟻金融擁有超過10個不同類型的金融牌照，並將科技服務部劃歸數字金融業務，此舉有利於螞蟻透過結合金融和科技，摸索數字金融業務新的商業模式。

另外，大和對螞蟻的科技服務感到樂觀，稱該業務以提供BASIC（區塊鏈、AI、網絡安全、物聯網、雲計算）服務獲得收入，雖然目前收入佔比仍較低，相信在金融機構需求增加和監管機構的推動下，收入和盈利將會提升。

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