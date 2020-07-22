  • 33°C
香港時間 : 2020722日 (三) 17:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【螞蟻IPO】大和料螞蟻集團去年移動支付收入佔比降至44%

即市財經 16:31 2020/07/22

分享：

大和料螞蟻集團2019年支付業務收入佔比為44%

券商大和稱，螞蟻集團核心三大業務分別是移動支付、數字金融服務和科技服務，而主要收入來自支付業務，但隨著數字金融和創新科技增長迅速，料支付業務收入佔比呈下降趨勢，收入佔比將降至5成以下。

該行預計，2019年移動支付業務仍是螞蟻集團主要收入來源，收入佔比為44%，而2016年的收入佔比則超過6成。其次，數字金融服服務（FI to C）和數字金融服務（to C）收入佔比分別為42%和9%。螞蟻集團目標是2021年約65%的收入由數字金融服務和創新技術貢獻。

該行指出，支付機務是螞蟻獲取用戶主要途徑，集團在綫下支付市場，尤其著重布局O2O和本地生活服務領域，以提高用戶粘性和參與度，維持年度活躍用戶（AAU）高速增長。大和看好支付業務，今年初內地宣布支付寶等第三方支付平台按0.35%獲央行付息，另引述螞蟻指，跨境支付業務可能成為支付業務另一增長引擎。

大和表示，螞蟻金融擁有超過10個不同類型的金融牌照，並將科技服務部劃歸數字金融業務，此舉有利於螞蟻透過結合金融和科技，摸索數字金融業務新的商業模式。

另外，大和對螞蟻的科技服務感到樂觀，稱該業務以提供BASIC（區塊鏈、AI、網絡安全、物聯網、雲計算）服務獲得收入，雖然目前收入佔比仍較低，相信在金融機構需求增加和監管機構的推動下，收入和盈利將會提升。

或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【港交所目標價】花旗：恒生科技指數成「東方納指」籲買港交所　高盛：螞蟻可佔港股7%成交

【螞蟻IPO】阿里、螞蟻中港概念股急升 可望複製阿里上市時走勢？

【螞蟻IPO】螞蟻集團上市或令馬雲身家暴漲逾千億元　追趕蓋茨等世界首富？

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 經濟 創新科技及應用 物聯網 IPO 金融服務 支付寶 區塊鏈

上一篇文章

【上證改革】上證綜指30年來首改革 提升A股回報競爭力

下一篇文章

【港股市況】美國要求中方關閉駐休斯敦總領事館　恒指插577點失10、20天綫（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？
【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？
【恒指夜期】納指倒跌　恒指大升後夜期收低黑期再挫逾百點（不斷更新）
【恒指夜期】納指倒跌　恒指大升後夜期收低黑期再挫逾百點（不斷更新）
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【滙豐裁員？】社交媒體流傳滙豐香港裁員　滙豐：完全沒有事實根據
【滙豐裁員？】社交媒體流傳滙豐香港裁員　滙豐：完全沒有事實根據
【ATMX】港版納指周一面世　恒生科技指數30成份股哪一升最多？（附成份股列表）
【ATMX】港版納指周一面世　恒生科技指數30成份股哪一升最多？（附成份股列表）