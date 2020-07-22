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【股樓專欄】一命二運三風水

股樓投資 16:52 2020/07/22

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有一個兒時老友，一向生活環境不錯，又有一份好工，但到現在仍然未買樓。很多人問他不買樓的理由，他只說一命二運三風水，朋友大多數以為，他沒有運而又命中注定沒有樓，所以沒有繼續問下去。據我知道，兒時老友到現在仍未買樓是關風水事，不過我沒有講出來。

我那位老友買不到樓，其實不關命與運，事實上他條命已經很正，運氣又不錯，買不到樓關風水事，但並不是家宅或者祖墳風水，而是他每一次去買樓，最少都會帶一位風水大師，如果風水大師有疑問，他寧願不買。但又很奇怪，從未試有一個物業令風水大師沒有疑問，所以老友至今仍未買樓，而風水的意思是指風水大師。

我曾經問過幾位風水大師，點解客人買樓，他們永遠左彈右彈，最低限度都要改動一些間隔，他們的答案大致相同，就是如果話所買的單位沒有問題，以後那位業主或者家人出了事，又或者生意轉壞，他們就會被人打爛塊招牌。既然如此，倒不如彈定先，甚至將物業說到一文不值，如果買家堅持，以後出事就不能怪他。

況且，只要買家仍未買樓，他的顧問費就會陸續有來，買了樓就會終止，如果不彈到一文不值，反而被買家覺得無料。所以，信風水的人，很多時都買不到樓。不過，他們聘用的風水大師就買到很多，甚至買了他們過往彈到一文不值的單位。

中原集團創辦人施永青在一個論壇，與一位風水大師開拖，有人不明白。其實，這是老施的條件反射，物業代理生存的意識形態，每一單物業交易，物業代理要用盡心力、牙力，但隨時被風水大師一句話，就將整單交易踢去。物業代理不同風水大師，做不到交易就沒有佣金收。所以，有人說，風水師是物業代理的天敵。至於風水師天敵，我講大家都不會相信，就是他們自己，以我兒時朋友為例，他現在雖然無樓，但對打算買樓的人，就會語重心長地說，千萬不要帶風水師去睇樓，否則，一定買唔到樓！

原文刊於665期《iMoney Wealth》鑑古知今

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撰文 : 湯文亮 《福布斯》香港排名26位的紀惠集團行政總裁， 資深地產投資者，縱橫樓市30多年， 期間經歷多個升跌浪，對樓市起跌有獨到的看法；認為要參透後市必須以歷史作藍圖，從中汲取教訓，只要融會貫通，必有啟發。

欄名 : 鑑古知今

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