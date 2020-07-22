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【恒生科技指數系列】港版納指出爐　5隻注目黑馬成份股(三)

股樓投資 19:10 2020/07/22

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新冠肺炎爆發以來，改變了不少人的生活及消費模式，就連買保險以至睇醫生也轉到網上，繼早前推介的心動公司（02400）及同程藝龍（00780）後，今次介紹的第三隻恒生科技指數成份股黑馬，就是眾安在綫（06060）。

股東背景星光熠熠

眾安是內地第一家保險科技公司，背後股東堪稱星光熠熠，由騰訊（00700）馬化騰、阿里巴巴（09988）馬雲以及中國平安（02318）馬明哲「三馬」成立，在2017年9月以59.7元招股上市，在上市初期一度炒高至97.8元，但之後無以為繼，輾轉跌至去年8月16.56元才見底回升。本周三（22日）收報45元，市值210億元，在恒生科技指數佔比為1.77%。

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眾安去年全年實現保費收入146.3億（元，人民幣），同比增長30%；按保費規模計，位列全國財險市場第11位，在全國互聯網非車財險市場持續位居第1位。至今有逾5,000萬服務用戶，當中個人付費用戶達1,700萬，總用戶規模達4.8億。

健康生態佔比最重

業務分五大範疇，分別為健康、消費金融、汽車、生活消費及航旅。以健康生態佔比最大，佔總保費的33%；生活消費現時佔比25%，集團深化與螞蟻金服等生態合作夥伴的戰略合作，積極探索產品創新和迭代，生活消費生態實現130.8%的保費增長。

眾安去年全年虧損收窄至4.54億元，2018年虧損為17.44億元，營業額則大升57.4至151.2億元。集團早前發出盈喜，指截至今年6月底止，中期純利按年增長至少一倍，去年同期純利為9,453.8萬元，主要由於期內總保費穩健增長及綜合成本率進一步改善，致承保虧損收窄。至於今年全年能否亦實現盈利，
    
眾安在線公布截至去年12月底止全年業績，營業額151.24億元人民幣(下同)，按年升57.4%。虧損收窄至4.54億元，上年同期蝕17.44億元；眾安在綫發盈喜，料截至今年6月底止中期純利按年增長至少一倍，2019年中期純利為9,453萬元，換言之今年上半年賺逾1.88億元。盈喜主要由於期內總保費穩健增長及綜合成本率進一步改善，致承保虧損收窄。

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值得欣賞的，是眾安一直努力降低營運成本，費用率由2015年的58.1%，下降至2019年的45.9%，這主要得益於渠道費用率的改善，健康生態的變化尤為可觀，一方面保費收入逐年大幅增長，另一方面渠道費用佔淨保費的比率顯著改善，以2019年為例，渠道費用佔淨保費的比率由2018年的24.1%下降至20.8%。

網上醫院年初推出

在新業務方面，眾安互聯網醫院今年1月正式推出服務，根據該公司提供的資料，在1月20日疫情爆發期間，上線不足一個月的互聯網醫院就已聯動了合作夥伴共同推出7*24小時在線問診及免費心理援助公益服務。期間，集合了近10萬名醫生和1.5萬多名專業心理咨詢師提供在線一對一公益咨詢服務。

互聯網醫院上線之後，一方面眾安可以通過高頻的醫療健康服務，與用戶互動連接，另一方面，可為用戶提供個性化風險解決方案和配套醫療服務，打造專屬的「互聯網醫院+保險」新業態。

眾安亦進軍本港的虛擬銀行市場，以「ZA BANK」之名，在今年3月正式開業。此外，眾安人壽亦已獲批虛擬保險牌照，是本港第4間虛擬保險公司。

股價有待重返家鄉

與同業比較，阿里健康（00241）及平安好醫生（01833）同樣未有盈利貢獻，均未有市盈率（PE）；以市帳率（PB）計算，眾安為4.7倍，阿里健康50倍，平安好醫生12倍，反映眾安估值大落後。

今年新經濟股牛氣衝天，平安好醫生、閱文（00772）以及小米集團（01810）等明星股，近期都曾返回招股價之上，但眾安本月最高見55.75元，仍未重返家鄉，走勢上也是最落後一員。

技術上，眾安在16.5元至37元之間，橫行了接近2年後，近期終於有所突破，升穿了這個長期橫行區頂部，中長線而言仍有上升空間，近期股價由高位回落，暫時見20天線有支持，可在考慮43元買入，目標價先望重返招股價59.7元，跌穿38.7元止蝕。    
 

撰文 : 李兆明

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眾安在線（06060） 虛擬保險 虛擬銀行 平安好醫生（01833） 阿里健康（00241） 心動公司（02400） 阿里巴巴－SW（09988） 中國平安（02318） 同程藝龍（00780）

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