恒地「抗疫價」推盤　帝御．金灣最平291萬

香港小輪（0050）及帝國集團旗下的屯門青山灣「帝御．金灣」，今日公布首張價單，涉及123伙單位，以最高6%折扣計，首批單位折實價全數低過660萬元，最平一伙折實僅售291萬元。

發展商說形容以「抗疫價」推售，定價有10%至15%折讓，笑言屬「賣大包」，料最快月內賣樓。

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民說，項目首推123伙，實用面積由207平方呎起，至最大548平方呎。發展商提供多種付款方法，其中採用100天即供，最高可享6%折扣，折實價由291.212萬元起，至最貴656.308萬元，折實呎價則約11,961元至15,575元。

最平一伙為3座高層地下15室，實用面積207平方呎，折實價291.212萬元。值得留意的是，部分一房單位折實價不用400萬元，據首張價單顯示，最平一房為3座高層地下7室，實用面積290平方呎，折實價379.572萬元，折實呎價則約13,089元。

林達民稱，最快本周末收票，並且開放示範單位，強調會做好防疫措施，又預告第二批單位加價機會大。

帝御．金灣位於屯門青山公路青山灣段8號，鄰近黃金海岸及哈羅國際學校，惟交通及生活配套相對較差。項目由兩座住宅大廈組成，提供611伙單位，實用面積185至1267平方呎，預計關鍵日期為2022年4月底。

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