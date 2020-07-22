【業主減租】海港城減租條款傳「加辣」 要求延長租約至少18個月

▲ 海港城向商戶發信指，5月提供額外租金減免時，租戶要延長租約至少18個月並接受他條款，周五（7月24日）或之前要作決定。

不少大型商場業主於疫情下提供短期租金減免，惟面對第三波疫情，零售市道仍處「捱打」狀態。本地傳媒報道，九龍倉置業 （01997） 旗下海港城擬繼續向商戶提供額外租金減免，但要求海港城租戶延長租約至少18個月，並要於周五（7月24日）或之前作決定，涉及約400個海港城商戶。

九倉置業於2至4月已向海港城商戶提供租金減免。報道引述向商戶發放的信件指，九置可向商戶提供5月份具追溯性的租金40%折扣，除了要延長租約，亦要接受其他條件，包括於7月15日前，付清6月30日前拖欠的租金及費用。

信件又表明，該為因應現時零售市況的「一次性措施」， 若商戶未能在限期前簽署信件，或要求更改任何條件，均會視為拒絕接受相關安排，5月亦不會獲得減租。

報道引述消息指，不少商戶對條款大為不滿，有部份決家不會簽署文件，而有決定簽署的商戶則表明，若日後退租，會向商場退還優惠款項。

本報正向海港城查詢，暫待回覆。

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