  • 33°C
香港時間 : 2020722日 (三) 16:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【業主減租】海港城減租條款傳「加辣」 要求延長租約至少18個月

即市財經 15:58 2020/07/22

分享：

海港城向商戶發信指，5月提供額外租金減免時，租戶要延長租約至少18個月並接受他條款，周五（7月24日）或之前要作決定。

不少大型商場業主於疫情下提供短期租金減免，惟面對第三波疫情，零售市道仍處「捱打」狀態。本地傳媒報道，九龍倉置業 （01997） 旗下海港城擬繼續向商戶提供額外租金減免，但要求海港城租戶延長租約至少18個月，並要於周五（7月24日）或之前作決定，涉及約400個海港城商戶。

九倉置業於2至4月已向海港城商戶提供租金減免。報道引述向商戶發放的信件指，九置可向商戶提供5月份具追溯性的租金40%折扣，除了要延長租約，亦要接受其他條件，包括於7月15日前，付清6月30日前拖欠的租金及費用。

信件又表明，該為因應現時零售市況的「一次性措施」， 若商戶未能在限期前簽署信件，或要求更改任何條件，均會視為拒絕接受相關安排，5月亦不會獲得減租。

報道引述消息指，不少商戶對條款大為不滿，有部份決家不會簽署文件，而有決定簽署的商戶則表明，若日後退租，會向商場退還優惠款項。

本報正向海港城查詢，暫待回覆。

相關文章：

【零售寒冬】大摩：香港零售復甦之路黯淡　九置派息料大減25%

【業主減租】新地4月再減租30%至50% 多個商場設立外賣自取熱線

【業主減租】恒地自2月起減租兩成至六成　教育租戶可延遲或分期交租

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 疫情 經濟 九龍倉置業（01997） 海港城

上一篇文章

「最強蘋果分析師」郭明錤料舜宇2021年進入蘋果供應鏈 先供應iPad、Mac鏡頭

下一篇文章

【阿里晶片】阿里巴巴「平頭哥」合作智能語音晶片　3年出貨500萬顆
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？
【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？
【滙豐裁員？】社交媒體流傳滙豐香港裁員　滙豐：完全沒有事實根據
【滙豐裁員？】社交媒體流傳滙豐香港裁員　滙豐：完全沒有事實根據
【ATMX】港版納指周一面世　恒生科技指數30成份股哪一升最多？（附成份股列表）
【ATMX】港版納指周一面世　恒生科技指數30成份股哪一升最多？（附成份股列表）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【恒指夜期】納指倒跌　恒指大升後夜期收低黑期再挫逾百點（不斷更新）
【恒指夜期】納指倒跌　恒指大升後夜期收低黑期再挫逾百點（不斷更新）
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘