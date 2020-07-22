【微軟Inspire大會】Teams允許加入第三方App　提升工作效率

▲ 微軟針對Microsoft Teams推出全新協作工作空間的解決方案。

受疫情影響，微軟的年度合作夥伴年度大會Microsoft Inspire，首次移師網上進行。眼見各國實施在家工作措施，微軟亦針對Microsoft 365及Microsoft Teams，推出全新協作工作空間的解決方案。

微軟宣布擴展Microsoft Teams的功能，將允許直接引入第三方應用程式及服務，使會議變得更具互動性、參與性，提升工作效率。Teams用家現時可在會議上，將第三方應用程式拉入實時視像，並在Teams的欄目中，接收有關應用程式的通知及開啟檔案。

▲ Teams的欄目中，能看到新增的第三方應用程式。（微軟圖片）

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以往如果要將第三方應用程式加入Teams，唯一做法是選用屏幕共享，此舉或出現私隱問題，新功能就可避免尷尬情況。

此外，Teams內置的Power Platform亦有更新，現已內置關係型數據庫Microsoft Dataflex，毋須額外費用，讓企業在不用離開Teams的情況下，亦可以Power App及Power Virtual Agent建立、部署及管理應用程式與聊天機器人，讓商業用戶能夠在日常使用的協作平台上，迅速應對萬變的業務需求，及建立客戶解決方案。

責任編輯：姚慧儀