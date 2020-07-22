【疫市營商】本地品牌結合專利技術　推出可重用口罩、消毒產品

▲ 凱盈集團日前開拓旗下時尚生活品牌InnoTier，針對疫情推出一系列抗疫產品，包括可重用口罩、手套、UVC消毒袋及消毒衣物袋。

新冠肺炎疫情爆發，不少本地商家研究推出抗疫用品，其中凱盈集團就開拓旗下時尚生活品牌InnoTier，針對疫情推出一系列抗疫產品，包括可重用口罩、手套、UVC消毒袋及消毒衣物袋。並且於明（23日）至8月22日期間，在全線City'super 及LOG-ON門市發售。

該集團以生產手套為主要業務，InnoTier創辦人兼凱盈集團董事總經理林曉盈﹙Juliana﹚認為，疫情令市民的衛生意識提高，同時更加關注健康產業以及可持續發展等議題，故藉此開拓疫市商機。Juliana接受本報專訪指：

目前品牌主攻以科技融合不同時尚生活產品，自年初至今已投7位數字資金生產，未來將考慮夥拍不同行業的夥伴如航空、旅遊、時裝界，以合作品牌（Co—Branding）形式為其中策略。

而該可重用口罩「InnoShield」以ionic +專利技術製造，達美國材料和試驗協會ASTM、AATCC與JIS等國際標準抗菌測試標準，並獲美國食品藥物管理局（FDA）認證。設有成人、特大成人及幼童版，售89元起，也可於官網訂購。

據官網介紹，其物料鍍上99.9％的純銀紗線，能有助降低病毒在柔軟表面上的存活能力。在呼出水蒸氣下可釋放銀離子殺菌，可清洗約100次。

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另設專利技術手套 UVC消毒袋、衣物袋

有本港「手套女王」之稱的Juliana指，是次推出的手套亦採用了ionic +技術製造，並能貼合手部的設計，所以具有高抓握力。

▲ UVC消毒袋InnoCapsule（InnoTier官網圖片）

此外，亦有推出如化妝袋一樣的UVC消毒袋，她指可在短短三分鐘內清除個人物品如手機的表面高達99.9％的細菌；其UVC消毒衣物袋，則需約5分鐘便可清除衣物表面高達99.9％的細菌。

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記者：張寶燕