【上證改革】上證綜指30年來首改革 提升A股回報競爭力

作為港股主要指數的恒指，近年來表現呆滯，一直被市場詬病科技股比重偏低。為了捕捉科技股熱潮，恒指下季將變身，將納入同股不同權及第二上市股份。另邊廂，原來A股市場也在靜靜起革命，上證綜指迎來30年來首次改革，旨在提升上證綜指科技股含金價及回報，在中港股市競賽中提升競爭力。

反映內地滬市市況的上證綜指，為A股市場第一條股票指數，至今已有30年歷史，其指數核心編制方法一直沿用至今。由新規則編制的「新版上證綜指」今日收市後正式出台，明天（周四）起實時發佈。

滬指若按新法計算 現攀4000點

今次上證綜指大革新，主要改動在於納入科創板股份、紅籌股發行的CDR等，同時剔除ST類股，以及延長新股計入指數的上市時間要求。上述措施主要為提高上證綜指的科技股含金量，並提高上證綜指表徵的準確性，調整過後，有利於指數更加合理的反映股市發展現狀。

上證綜指的調整，方向與恒指下季的變身頗為一致。恒指下季將納入同股不同權及第二上市股份，料大型股份阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 等可同時納入恒指，提升恒指內科技股板塊比重，長綫有望提升恒指市盈率估值及回報。

同理，上證綜指變身，將科技板及紅籌發行CDR，有望稍為提升科技股佔指數比重，長遠有望提升指數市率估值及回報。

另指數延長新股納入指數的時間，前十大市值大型新股須上市滿3個月，其他新股上市滿1年，取代現時上市滿10日入圍的規定，以改善新股炒高後納入指數，再由高位下跌的拖累效應。

光大證券推算，若過去20年上證綜指以新編制方法計算，平均年回報將由不足3.7%，顯著上調至約5.5%。上證綜指應攀上約4000點，而非現時3300多點。

推科創板指數 拓ETF等產品

另方面，港股市場將迎有「港版納指」之稱的恒生科技指數，以反映港股市場的新經濟股市況。同樣地，上交所趁着科創板滿一周年，將於明天發布反映科創板的指數：科創50指數。

科創板指數將選出50隻科創板龍頭股份，市場預期科創50指數發布後，也將為 ETF、基金等投資渠道鋪路，料追蹤科創 50 指數的ETF產品推出後，將成為繼上證50ETF、滬深300ETF等之後，A 股市場重要的代表性指數 ETF之一，也將大幅降低投資者參與科創板投資的門檻。

責任編輯：錢家鋒