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【趣話財經】飛利浦出售家電業務　中國家電再拓展全球版圖？

股樓投資 15:39 2020/07/22

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全球有名的電子產品公司、總部位於荷蘭的飛利浦（Philips）今年3月表示即使家電業務前景有好轉，但集團轉型到健康科技，因此要「忍痛割愛」，近日飛利浦賣家電又有新消息，外媒指公司主動接觸包括海爾集團及美的集團等中國公司，以及私募基金黑石集團（Bloackstone）、CVC Capital及KKR等。根據消息，集團預計交易有望在今年第四季完成，金額或達到40億美元。

現時中國的海爾、格力、美的等，已經在家電領域與美國惠而浦、韓國的三星及LG、日本的Panasonic及Sony等在全球各地競爭，如果今次交易由中國企業投得，則中國家電在全球的地位再下一城。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

LG Sony Philips Panasonic Samsung 中國 家電

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