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【港交所目標價】花旗：恒生科技指數成「東方納指」籲買港交所　高盛：螞蟻可佔港股7%成交

即市財經 15:24 2020/07/22

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恒生科技指數、螞蟻集團上市消息，港交所市值重上環球交易所之冠。

恒指公司發布恒生科技指數、阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）宣布AH上市，港交所 （00388） 股價升幅更勝中資科網龍頭。花旗報告形容，恒生科技指數如「東方納指」，相關ETF、衍生產品可貢獻港交所盈利增長約5%，維持買入評級和目標價420元。

高盛報告就指，分析過去IPO發行規模20大的港股，推算螞蟻集團上市， 可單一貢獻港股成交量7%，但維持港交所中性評級、目標價325元，反映該行認為港交所估值已處歷史高峰。

花旗指出，恒生科技指數目前未有任何產品配套，但認為新指數會有大規模推廣配合，預計將有ETF產品追縱指數，也會有其他衍生產品配合，以恒指、國指現有產品規模和成交量，該行料恒生科技指數可帶動港交所盈利增長中低單位數百分比增長。

該行續指，滴滴出行以至中概股傳有意來港上市，潛在新股資源豐富，料全年港股日均成交額達1110億元。

高盛就指，若螞蟻集團以2000億美元估值上市、集資約100億美元，而大型新股首年上市流通速率較高，科技股更可達200%（即全年成交等於市值200%），料螞蟻可單一貢獻港股成交量7%。

港交所今日股價從昨日高位回落，至下午3時25分，股價跌1.7%，報373.6元，成交18.16億元。

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