瑞信黃翔：恒指將納入更多新經濟股　提升指數認受性

▲ 黃翔透露，該行早前減持部分科技股，並將資金轉投至能源、資源及公用等傳統經濟股份。

恒指公司早前發布「恒生科技指數」，瑞信中國香港研究部主管兼中國股票策略主管黃翔表示，現時恒指成分股以舊經濟股為主，新經濟股佔比仍然低，推出科技指數是正確做法，相信未來當更多新經濟股納入恒指後，可增加恒指及恒生科技指數的認受性，亦可吸引更多美國回流的中資科技公司來港上市。

美國收緊中概股上市監管，黃翔稱，這或吸引更多設有離岸投資的大型中資公司來港上市，因本港的上市程序較簡單，預期規模較大的中概股會選擇A+H上市，中型的則會回歸A股。

預期A股可跑贏港股

瑞信給予科技股「增持」評級，但黃翔透露，該行早前減持部分科技股，並將資金轉投至能源、資源及公用等傳統經濟股份。他強調，該行仍偏好科技股，惟投資策略已從知名科技股，轉向一些新科技股。

瑞信早前將恒指年底目標價上調至28500點，滬深300指數亦調升至5500點。黃翔解釋，恒指未來會納入更多可改變指數增長動力的股份，加上融資成本下降利好傳統經濟股，整體市況較上一次給予目標價時有改善，因此上調目標價，預期A股可跑贏港股。

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