  • 33°C
香港時間 : 2020722日 (三) 16:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

瑞信黃翔：恒指將納入更多新經濟股　提升指數認受性

即市財經 15:23 2020/07/22

分享：

黃翔透露，該行早前減持部分科技股，並將資金轉投至能源、資源及公用等傳統經濟股份。

恒指公司早前發布「恒生科技指數」，瑞信中國香港研究部主管兼中國股票策略主管黃翔表示，現時恒指成分股以舊經濟股為主，新經濟股佔比仍然低，推出科技指數是正確做法，相信未來當更多新經濟股納入恒指後，可增加恒指及恒生科技指數的認受性，亦可吸引更多美國回流的中資科技公司來港上市。

美國收緊中概股上市監管，黃翔稱，這或吸引更多設有離岸投資的大型中資公司來港上市，因本港的上市程序較簡單，預期規模較大的中概股會選擇A+H上市，中型的則會回歸A股。

預期A股可跑贏港股

瑞信給予科技股「增持」評級，但黃翔透露，該行早前減持部分科技股，並將資金轉投至能源、資源及公用等傳統經濟股份。他強調，該行仍偏好科技股，惟投資策略已從知名科技股，轉向一些新科技股。

瑞信早前將恒指年底目標價上調至28500點，滬深300指數亦調升至5500點。黃翔解釋，恒指未來會納入更多可改變指數增長動力的股份，加上融資成本下降利好傳統經濟股，整體市況較上一次給予目標價時有改善，因此上調目標價，預期A股可跑贏港股。

相關文章：【港版納指】大摩：新指數引資金湧港 ATMX或錄百億被動資金流入

相關文章：【美團股價】美團料未來5年外賣訂單增3至4倍 著手測試無人配送

相關文章：【騰訊股價】瑞銀升騰訊目標價至650元 潛在一成半升幅

 

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 股票 A股 新經濟 滬深300指數 恒生指數 恒生科技指數 增持 投資策略 目標價

上一篇文章

【港交所目標價】花旗：恒生科技指數成「東方納指」籲買港交所　高盛：螞蟻可佔港股7%成交
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】納指倒跌　恒指大升後夜期收低黑期再挫逾百點（不斷更新）
【恒指夜期】納指倒跌　恒指大升後夜期收低黑期再挫逾百點（不斷更新）
【滙豐裁員？】社交媒體流傳滙豐香港裁員　滙豐：完全沒有事實根據
【滙豐裁員？】社交媒體流傳滙豐香港裁員　滙豐：完全沒有事實根據
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【ATMX】港版納指周一面世　恒生科技指數30成份股哪一升最多？（附成份股列表）
【ATMX】港版納指周一面世　恒生科技指數30成份股哪一升最多？（附成份股列表）
【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？
【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）