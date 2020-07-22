【新冠肺炎】調查：九成高級行政人員疫情下有精神壓力

疫情持續，打亂不少公司的業務推廣部署，相信不少公司老闆及高層管理人員也有壓力。保柏環球今日發表研究報告，探討新型冠狀肺炎疫症帶來生活及身心的影響，該公司在5至7月期間訪問了500名香港及1,031名中國內地，各行各業的高級行政人員。調查發現，高級行政人員低估疫症對身體及精神健康構成的影響和壓力，只有少於 9%曾經尋求專業支援。其中，每100名香港高級行政人員就有一個曾經產生幻覺 (1.0%)，而中國內地的高級行政人員則有 1.2%。

大多數香港 (87.6%) 及中國內地高級行政人員 (70.5%) 均承認曾感受到明顯的身體及精神健康壓力。當中有 32%的香港及40.2%的中國內地受訪者表示，他們在疫症期間曾經患上至少三種甚至更多不同種類的身體及精神健康病徵，包括情緒波動、精神疲憊及感覺生活乏味。

1%香港高級行政人員曾產生幻覺

此外，分別有22%及16%的香港及中國內地高級行政人員表示，他們曾經歷過精神倦怠或疲憊不堪。而每100 名香港高級行政人員就有一個曾經產生幻覺 (1.0%)，而中國內地的高級行政人員則有 1.2%。

縱使面對不同程度的健康問題，只有8.4%的香港高級行政人員及8.7%的中國內地高級行政人員曾因此而尋求專業醫療支援，36.2% 的香港受訪者及 27.4% 的中國內地受訪者只選擇嘗試如常生活。保柏環球市場及銷售總監 Neil Kirby表示，研究結果顯示新冠疫症對香港及中國內地高級行政人員的精神健康構成廣泛影響。

數碼轉型為港企轉變之首

超過95%的香港及中國行政人員表示，疫症大幅改變了他們對生活及工作的態度。中國內地行政人員就工作進行的最重要改變，是減少支出以準備面對未來的經濟衰退；至於香港行政人員則集中探討更靈活和長遠的工作安排。數碼轉型是香港高級行政人員頭三位轉變之首，至於中國內地高級行政人員亦將會更專注於發展網絡銷售及行銷。

而即使經濟前景不明朗，每4名香港高級行政人員 (28.6%) 及每2名中國內地高級行政人員 (58%) 之中有1位已計劃增加整體私人醫療保險支出。

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