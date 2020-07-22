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【美國疫情】加州確診全美國最多 直迫41萬宗超越紐約州

環球社會熱點 15:15 2020/07/22

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新冠肺炎疫情在美國顯著反彈，惡化速度加快，加州確診的新冠肺炎病例近期急增，至周二累計達40.9萬宗，超越首輪疫情重災區的紐約州，成為全球確診新冠肺炎最多的州分。

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紐約州經歷3月和4月的疫情高峰期後，近期疫情顯著回落，新增確診病例大減；反觀加州，雖然避過了第一波疫情，但如今成為了第二波疫情的新一個重災區，病例急升。根據約翰霍普金斯大學的數據，加州累計確診病例已經增至40萬9,305宗，紐約州則為40萬8,181宗。

不過，按人口比例計，加州的疫情嚴重程度尚未及得上紐約州，因為加州人口近4千萬，約為紐約州的一倍。在每10萬人當中，加州目前有1,036宗病例，紐約州則達2,098例。

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死亡比例也較低，紐約州已有逾3.2萬人死於疫症，加州則接近7,900人死。即紐約州每10萬人有160人死於新冠肺炎，加州則不足20人。

加州衛生部部長加利（Mark Ghaly）表示，加州延後了疫情爆發，成為爭取到應對疫情的時間，既限制了染病人數，同時也善了全部住院患者的臨床情況。

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責任編輯：方賢

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