【防疫加辣】「封關論」再起 現時輸入個案佔幾多？

自香港疫情反彈出現第三波，社區爆發不斷，染疫群組（3人或以上）已達30個。政府防疫措施「加辣」，有專家更提出若疫情在未來一周繼續倍數上升，倡行「禁足令」，限制巿民外出。有網民則提出封關，徹底「斬斷」外來的輸入個案，再處理內部爆發，雖然現時確診者以本地感染個案多。今個月本地疫情反彈前後，究竟入境人數有幾多？

資料來源：入境處

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原來今個月都有5.08萬人入境香港，主要經機場及深圳灣口岸，經這兩個口岸的入境人數接近。輸入個案究竟又有幾多？按衛生防護中心的資料，自今月中起，本地個案逐步多於輸入個案成為主流，近一周輸入個案佔整體數字約12%、即約一成。數據如下：

資料來源：衛生防護中心

雖然輸入個案只佔一成，但對負荷已沉重的醫療系統，絕對不是好事。現階段政府似乎認為未去到要封關，着重加高入境的健康門檻，今日(22日）食衛局局長陳肇始就宣布推出新一輪防疫措施，其中政府將刊憲，下周三（29日）起要求過去14天去過如美國、印度、孟加拉等9個國家的人士，登機前往香港前要提供檢測陰性結果，以及確認已預訂香港酒店14日的證明，否則不許上機。

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