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「習近平外交思想研究中心」正式成立 王毅：「人民應當深入學習，全面領會」

環球政經 15:30 2020/07/22

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中國國家主席習近平上任後，將中國的管治模式帶來劃時代轉變。習近平主張將中國發展為世界數一數二強國，以「大國崛起」作為目標。最近中國正式成立「習近平外交思想研究中心」，中國外交部長王毅出席成立儀式並致詞，致詞直讚習近平是「偉大戰略家」。

相關文章：【中國經濟】習近平致函全球首席執行官委員會 「中國經濟長期向好的基本面沒有改變」

據新華社報導，「習近平外交思想研究中心」由中國外交部依託中國國際問題研究院設立，主要目的為集中全國研究資源，以全面、有系統、深入研究習近平外交思想的研究，希望儘量發揮習近平外交思想對外交關係的實際作用。

相關文章：習近平將於WHA上致詞 台灣稱未收到邀請出席

中國國務委員兼外交部長王毅為研究中心揭牌並在成立儀式上發表講話。王毅表示，習近平外交思想是新中國外交理論建設中具有劃時代意義的重大成果，具有鮮明科學性、時代性、先進性和實踐性，中國人民應當深入學習，全面領會。 

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撰文 : 歐高榮

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