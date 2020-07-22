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【美股戰報】巴郡市值蒸發近千億美元　亞馬遜成疫市最大贏家

環球政經 17:19 2020/07/22

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今年初新冠肺炎侵襲全球，美國多間大型科技公司的股價「疫」市暴升，股神巴菲特的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）卻蒸發近千億美元市值，在全美所有上市公司當中，表現排倒數第五。

Roundhill Investments 創辦人上周日（19日）在Twitter列出，美國股市今年來市值錄得最大升幅及跌幅的公司，包尾的5間公司當中，以摩根大通蒸發1380億美元市值排第一，倒數第2至第4名分別是富國銀行（減少1250億美元）、美國銀行（減少1150億美元）和埃克森美孚（減少1110億美元），巴郡則以減少900億美元市值排在倒數第5名。

相較之下，亞馬遜市值今年來增加5610億美元，成為最大贏家；Apple以增加3650億美元居次，第3至第5名分別是微軟（增加3350億美元）、特斯拉（增加2030億美元）和Alphabet（增加1120億美元）。

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巴菲特戰績令人大跌眼鏡，更一度被Barstool Sport創辦人Dave Portnoy嘲笑是「蠢材 」，又被資產管理機構Fisher Investments創辦人Ken Fisher批評他年紀大了，不願再冒險投資。華爾街知名博客Shane Parrish近日受訪時卻為巴菲特護航，認為巴菲特不介意被人嘲笑，「你必須願意在短期內看來像個蠢材，才能得到最佳的長期結果。」

他認為，巴菲特是在為變得愈來愈不確定的未來做最佳準備，並指人們總是想為當下這個時刻找到最佳解答，但必須願意做點不一樣的事，才能得到不一樣的結果。

巴菲特

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