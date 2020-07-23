【尚品亭@iM網欄】疫情下的內地餐飲業 危機與自救措施

香港近日出現了第三波新冠疫情，單日確診感染個案過百，限聚令重新出台而且比之前更嚴格，本港餐飲企業再次面臨經營危機。反觀內地，隨着各地陸續「清零」消息，堂食人數限制早已撤銷，近日電影院也逐漸開放。內地餐飲業撐過了至暗時期開始復甦。今期，筆者想和讀者談一談疫情下的內地餐飲業。

疫情下的危機

年初至今，新冠疫情這一「黑天鵝」事件對全球經濟造成了劇烈的衝擊。餐飲業是首當其衝的行業。恒大研究院此前發佈的一份疫情報告中估算，受此次疫情影響，餐飲零售業僅在春節7天內的損失就可能高達5000億元人民幣。

疫情期間，筆者和團隊通過實地考察和參考一些市場的復工資料，嘗試摸清疫情對餐飲企業的實際影響。根據筆者團隊对北上廣深和湖北的觀察，上海一直在復工上走得最快，廣州、深圳緊隨其後，而北京在一綫城市中顯得最為謹慎，而湖北則是受影響最大，關店時間最長。直至3月末，雖然4個一綫城市主要商場餐飲企業平均復工率達到96%，而人流卻不足40%，業界戲稱為「流血復市」；而湖北，筆者一個全國擁有3千多家連鎖的客戶，仍然是處於全綫關店狀態。

從上述數據可以看出，綫下實體餐飲企業遭遇了前所未有的困難。

按照慣例，春節是餐飲消費的黃金周，是一年中最大利潤來源的時間點。但因此次疫情「寒流」，餐飲幾乎一夜降溫。據中國烹飪協會判斷，2020年春節期間年夜飯的退訂率達到94%。很多餐飲企業都為了團年飯儲備了大量存貨，無法營業不僅導致營收全面下滑，同時還要承擔員工工資、租金、庫存等壓力。

一個更嚴重的問題擺在他們和全國所有餐飲企業面前，如果疫情不能在短時間內得到有效控制，恢復正常生產，大多數企業可能都撐不過兩個月。擁有400家綫下門店的國內餐飲巨頭—西貝蓧面村董事長賈國龍在接受採訪時表示，疫情下基本全綫停業，貸款發工資也只能支撐3個月。

再從內地整體來看疫情期間和現況，餐飲企業在2月初的復工率及消費復甦均低於20%，復工率到3月末逐漸回復到80%水準，相對應消費的復甦則到6月才恢復至去年八成。整個上半年恢復至去年同期的60%水準。據不完全統計，疫情期間受影響最小渠道的是便利店，其次，復甦最快的依次是火鍋店、飲品店和速食。

▲ 筆者掛念舊年今日到上海大閘蟹網紅店品嘗蟹粉系列

餐飲業的自救

面對如此嚴峻的外部環境，各個企業都在積極採取一系列自救措施。

食安信號傳達

食材的健康、衛生是消費者考量的重要因素。員工每天定期測量體溫，長期在入門處和洗手台放置消毒液成為了餐飲業的標配。餐飲品牌普遍將容易交叉感染的牙籤、飲筒改為獨立單個小包裝，採取安心卡、無接觸點取餐、無接觸配送等服務來增加消費者的信任感。

資源共用

相信讀者從上文可以了解到，企業無法營業還需支付員工工資。同時，由於各地的防疫措施，各省市人口流動率大大下降，需要人手的企業卻出現招工難題。盒馬與西貝等著名餐飲企業達成用工合作協議，數千名員工紛紛到盒馬「上班」。可以讓餐飲企業「喘口氣」的同時，解決盒馬的招工難問題。

有企業為了解決積壓的庫存，擺起了「菜攤」，利用自身供應鏈，將蔬果、調味料、半成品等以平價售賣。也有企業綫上綫下雙管道聯動，為附近居民供送菜服務。餐飲行業正在由傳統的服務行業，逐漸轉向「服務+零售」的多元經營模式。

轉型升級

根據國內艾瑞iclick社區調研顯示，對比疫情前後，用戶的綫上消費明顯增加。有趣的是，其中增長最快的是食品飲料（17.3%）和水果生鮮（27.6%）。這是由於疫情期間消費場景轉移帶來的結果。許多主要集中在圍餐服務的餐飲企業，重新設計外賣餐單，把綫下業務搬到綫上。加速企業綫上、數字化轉型，既能契合消費者疫情下的訴求，又實現了企業的社會價值。

目前，兩地疫情期間的措施不盡相同，希望各位開食肆的朋友可以會從內地自救措施中找到一點啟發。下一期，筆者將會和大家分享後疫情時期餐飲業的商業模式探索。

作者_鄔錦安簡介：數佬的我誤打誤撞進入啡茶領域，總算尚懂品味啡茶，一杯啡茶識天下，五湖四海下結識很多餐飲旅遊好友，不斷在左右腦思想衝擊下遊走達至左右逢源，快思慢想，希望能夠在文字中令到各位感受到品味生活，相約尚品亭！

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