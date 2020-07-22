【新冠藥物】英藥廠舊藥新用取奇效 有望成救命藥？

新冠病毒肺炎藥物Interferon Beta-1a，研究的英國藥廠Synairgen稱測試結果顯示療效理想，新冠肺炎患者使用後，病情惡化至呼吸困難重症機會減8成。Interferon Beta-1a研究報捷，意味着甚麼？能避免患者需要使用呼吸機，是否意味新冠病毒不再可怕？

【新冠疫苗】已有「現成疫苗」？卡介苗正作第三階段測試

【澳洲疫情】墨爾本一罩難求 澳媒教3招DIY口罩（有片）

Interferon Beta-1a是甚麼？

Interferon Beta-1a是一種人體產生的蛋白質，可對抗病毒感染。Interferon Beta-1a並非新藥，一直有被用以治療不同疾病，如哮喘、慢性阻塞性肺病（COPD）等。

Interferon Beta-1a被用於治療下呼吸道疾病，如傷風感冒引起的肺部感染，測試證實在肺部受感染時，Interferon Beta-1a能增強肺部抗病毒能力，改善肺功能。

【新冠疫苗】面世要過多少關？4疫苗處後期階段

【新冠疫苗】已有「現成疫苗」？卡介苗正作第三階段測試

Interferon Beta-1a可治療新冠肺炎？

Synairgen在101名病人身上試驗，測試是否有助加速康復，初步發現能令病人病情惡化至要用呼吸機機會，大減79%，明顯降低出現呼吸困難機率，並縮短留院時間約3分1。

科學家認為，Interferon Beta-1a能刺激肺部產生強烈抗病毒反應，助對抗新冠病毒。

【新冠疫苗】美專家：首批疫苗效力有限 或需接種兩次

【南韓疫情】在家工作變賭博 打工仔5日蝕780萬

何時可大規模採用？

Interferon Beta-1a暫時看來療效顯著，但研究結果只是初步，劍橋大學醫院教授Dr Charlotte Summers指出，研究樣本太少，只有約50人使用藥物，其餘一半用安慰劑，實質效果很難講。

他又特別指出，藥廠所講降低79%使用呼吸機機會聽起來非常好，有很多進入深切治療部的新冠肺炎患者要用呼吸機維持生命，必然有很多人要求在未經進一步測試下採用。

但他強調，很多初步臨床測試結果良好的療法，在更大型測試中發現沒有療效，甚至有害，應以審慎態度看待結果。不過他承認，今次結果反映英國在新冠病毒療法研究上的領先地位。

【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽

【新冠疫苖】Moderna快速研發震驚市場 今熱捧不再

【新冠疫苖】為何北韓零確診但照研發 CNN這樣說

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球 疫情實時動態」

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱