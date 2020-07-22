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【港版納指】大摩：新指數引資金湧港 ATMX或錄百億被動資金流入

即市財經 14:50 2020/07/22

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摩根士丹利推升，在情境假設下，AMTX或各自錄得100億元的資金流入。

被稱為「港版納指」的恒生科技指數下周正式推出，追蹤30隻在港上市的科技股。摩根士丹利認為，新指數利好MSCI中國指數的投資氣氛，但由於恒生科技指數與恒指的成份股只有3隻重疊，料氣氛上利好的影響相對有限。

摩根士丹利指，整體而言恒生科技指數，對提升港股市場的流動性及資金流都有正面作用，特別是可以吸引更多中國境內的資金南下。

情境假設：貓眼娛樂、ASM、聯想集團資金流入增幅最勁

大摩續指，預期追蹤恒指科技指數的ETF及其他基金產品的推出，會觸發主動型資金流入，追逐新指數內的30隻成份股。並引述恒指公司的回測數據指，假設恒生科技指數更早推出，2019年及今年上半年，分別會錄得36.2%及35.3%回報，跑贏同期的恒指26.6及48.2個百分點。

由於目前仍未有追蹤該指數的基金發行，大摩遂以現有追蹤恒生指數家族、恒生指數及國企指數的總資產管理規模作出估算，作出4個分別總資產10億美元、50億美元、100億美元及150億美元追蹤恒生抽科指數的被動型基金規模的假設，推算出貓眼娛樂 （01896） 、ASM太平洋 （00522） 、聯想集團 （00992） 錄得的資金流入相對各股日均交易而言，升幅最多。

若計及港版納指的首四大成份股、即阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 及小米 （01810） ，在150億美元的情境下，將會各自錄得12億美元至12.8億美元（折合約93.6億至99.84億港元）的被動資金流入，相當於目前日均交投約有1倍至3.8倍的增長。

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香港股票 ETF 聯想集團（00992） ASM太平洋（00522） 阿里巴巴－SW（09988） 貓眼娛樂（01896） MSCI中國指數 恒生指數 指數 恒生科技指數

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